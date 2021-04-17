Pandemiyi hiçe sayan kumarbazlara ceza yağdı
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Pandemiyi hiçe sayan kumarbazlara ceza yağdı

Pandemiyi hiçe sayan kumarbazlara ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde aynı mahallede 2 ayrı adrese birer gün arayla yapılan denetimlerde pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayan 21 kişiye toplamda 66 bin 150 lira para cezası kesildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde aynı mahallede 2 ayrı adrese birer gün arayla yapılan denetimlerde pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayan 21 kişiye toplamda 66 bin 150 lira para cezası kesildi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın tedbirleri kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesinde, 15-16 Nisan tarihlerinde 2 ayrı adreste denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimler neticesinde kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 21 kişiye toplamda 66 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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