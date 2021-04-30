Pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular

Pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi'nin açtığı Çini Boyama Kursu ilgi gördü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi'nin açtığı Çini Boyama Kursu ilgi gördü. Pandemiyi fırsata çeviren 12 kişi, birbirinden güzel eserler ortaya koyarken, çini boyama ustası oldular.

Havran'da Dilek Sabriye Kamar İçke'nin eğitmenliğini yaptığı Çini Boyama Kursuna değişik mesleklerden 12 kişi katıldı. Haftanın 2 günü günde 8 saat olarak devam eden 318 saatlik kursa katılan vatandaşlar, kurs sayesinde pandemi sürecini daha rahat geçirdiklerini anlatırken, kurs eğitmeni Dilek Sabriye Kamer İçke, bazı kursiyerlerin yaptıklarını satarak gelir elde ettiklerini söyledi.

Kurs öğretmeni İçke," 3 yıldır seramik biçimlendirme ve çini sırlama kurslarımız devam ediyor. Öğrencilerimizden satış amaçlı yapanlar var. Hem istihdam sağlıyoruz, hem de pandemi döneminde insanlar ruhen kendilerini iyi hissetmesi için bir yıldır yoğun çalışıyoruz" dedi. Emekli öğretmen Faize Neriman Ertosun da," Ben öğretmenim. Halk Eğitim Merkezinde çini boyama kursuna geliyorum. Öğretmenimle beş yıldır birlikteyiz. İyi ki Halk Eğitim Merkezi var. Müdür beye teşekkür ediyoruz. Bize güzel imkanlar sunuyor. Öğretmenim olmasa bu çalışmayı yapmazdım. Bu pandemi sürecinde 66 yaşını unutturan tek uğraşı çini oldu" diye konuştu. .İnşat mühendisi Ender Orhun ise, "Halk Eğitimin bize sağlamış olduğu seramik kurslarında seramik yapmayı çini yapmayı öğreniyoruz. Bunlar bize pandemi sürecinde zamanımızı geçirmemize yardımcı oluyor. Ayrıca bize yetenek kazandırıyor. Bunları iş imkanı olarak da yapma imkanız var. İstihdam sağlıyor. Bu konuda Halk Eğitim Merkezi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular
Pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular
Pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular
Pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular
Pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular
Pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Oscar ödülünü kazandı, babasının mezarına gidip şiir okudu
Oscar ödülünü kazandı, babasının mezarına gidip şiir okudu
Mansur Yavaş'ın Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi kapsamında ödemeler başladı
Mansur Yavaş'ın Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi kapsamında ödemeler başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Cenk Tosun Rıza Kayaalp Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:37:28. #1.14#

title