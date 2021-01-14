Pandemiyi fırsata çevirdi

ARABESK ve pop şarkılarına kattığı farklı ve özgün yorumlarıyla dikkati çeken şarkıcı Cevher Cevher (40), pandemi dönemini en verimli şekilde geçirmek, kendi tabiriyle izole günleri daha kolay atlatıp, duygulara ortak olmak için 10 şarkıdan oluşan yeni projesinde dinleyicisiyle buluştu.

ARABESK ve pop şarkılarına kattığı farklı ve özgün yorumlarıyla dikkati çeken şarkıcı Cevher Cevher (40), pandemi dönemini en verimli şekilde geçirmek, kendi tabiriyle izole günleri daha kolay atlatıp, duygulara ortak olmak için 10 şarkıdan oluşan yeni projesinde dinleyicisiyle buluştu.

?Türkiye'nin değişik illerinde sayısız konser veren şarkıcı Cevher Cevher, pandemi dönemini fırsata çevirerek, müzik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Konser programları olmadığı için stüdyoya giren Cevher, kendi tabiriyle izole günleri daha kolay atlatıp, duygulara ortak olmak için 10 şarkılık cover projesini hayata geçirdi. 'Yüreğimi dağlayan şarkılar' dediği dijital albümü resmi youtube kanalından paylaşarak dinleyicisinin beğenisine sunan sanatçı, ilk video klibi de 'Her Gün İsyanım Var'a çekti.Her şarkıyı kliplendireceğini söyleyen Cevher, "Bu zor günleri birbirimize enerji vererek daha kolay atlatabileceğimizi düşünüyorum. Benim için bu dönemi yine müzikle geçirmek ve insanların ruhsal beklentilere cevap verebilmek, daha da önemlisi duygulara ortak olmak çok iyi geldi dedi. Burhan Bayar'dan Ali Tekintüre'ye, Sait Büyükçınar'dan Orhan Ölmez'e, Ahmet Selçuk İlkan'dan Selahattin Cesur'a kadar kıymetli bestekar ve söz yazarı ustaların şarkılarını kendi tarzımla yorumladım. Pandemi sebebiyle iptal olan konserler, susan müziğe rağmen üretmeye devam ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı