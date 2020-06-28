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Pandemiyi atlatan gayrimenkulde bayram havası esiyor

Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Sarıgül, "Gayrimenkul sektörünün ekonomiye sağladığı katkının artacağı ve yatırımların hızlanacağı bir döneme girdik.

Pandemiyi atlatan gayrimenkulde bayram havası esiyor
28.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:57

Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Sarıgül, "Gayrimenkul sektörünün ekonomiye sağladığı katkının artacağı ve yatırımların hızlanacağı bir döneme girdik. Yıl sonunda 1 milyonlu satış rakamları yakalanacak." ifadelerini kullandı.

Maritza İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul, bankaların uyguladığı tarihi kampanyalar, ertelenen alımların harekete geçmesi ve yeni yatırımların da devreye girmesiyle tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecini atlatan sektör oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sarıgül, pandemi sonrası inşaat sektöründe yeni bir rüzgar yakalanacağını belirtti.

Sarıgül, gayrimenkul sektörünün ekonomiye sağladığı katkının artacağı ve yatırımların hızlanacağı bir döneme girdiklerini aktararak, yıl sonunda 1 milyonlu satış rakamlarının yakalanacağını ve kendilerinin de yeni yatırıma soyunduklarını bildirdi.

Faizlerin düşmesi ile birlikte insanların alım gücünde yaşanan yükselmenin, gayrimenkul sektörüne olumlu katkı sağladığına işaret eden Sarıgül, "Karamsarlığı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Türkiye, her noktada iyiye gidiyor. Bunu gayrimenkul satışlarından yaşanan gelişmelerden anlamak mümkün. Pandemi sonrası inşaat sektöründe yeni bir rüzgar yakalanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıgül, 2017 yılında gayrimenkul sektöründe 1 milyon 300 binin üzerinde bir satış rakamı yakalandığını aktararak, "Bilindiği üzere, 2018 yılında ekonomik olarak zor bir süreç yaşadık. Satışlar da bununla doğru orantılı olarak ciddi anlamda düşüş gösterdi. 2019 yılında ise bir toparlanma sürecine girildi." ifadelerini kullandı.

"2017 yılında yaşanan rekor, 2021'de kırılacak"

Emir Sarıgül, yılın yine 1 milyonlu rakamların üzerinde kapanacağını tahmin ettiklerini ancak asıl ivmenin bu yıl ve sonrasında yakalanacağını, 2017 yılında yaşanan rekorun, 2021'de kırılacağını belirtti.

Maritza İnşaat'ın yatay mimari üzerine kurgulanan, lüks, konforlu ve insanların hayatına dokunan işlere imza attığını aktaran Sarıgül yüksek katlı binalar inşa etmediklerini, projelerinin tamamının 4-5 katlı ve 10 ila 20 blok arası arasında değişen büyüklüklere sahip olduğunu, Maritza Evleri Kavacık, Maritza Konakları İstinye, Maritza Ataşehir Residence, Maritza Loft Sarıyer ile 4 farklı butik projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Sarıgül, yeniden Beykoz'a geri döndüklerini ve Maritza Vadi Evleri projelerinin temelini attıklarını, inşaatı başlattıklarını belirterek, "Bu proje, 20 blok ve 230 daireden oluşuyor. Beykoz'un göz bebeği olan Çubuklu Vadisi'nde yer alan projemize büyük ilgi oldu. 2 ay önce ön talep toplamaya başladık ve projenin yüzde 20'sine yakınını sattık diyebiliriz. Henüz lansman yapmadan gerçekleştirdiğimiz bu performans, bizim adımıza ciddi bir başarı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maritza Vadi Evleri projesinde hafriyat işlerinin devam ettiğini bildiren Sarıgül, projede temmuz ayı gibi satışa başlayacaklarını ve metrekare fiyatlarının ortalama 12 bin TL ila 15 bin TL arasında olacağını aktardı.

Sarıgül, şunları kaydetti:

"Kullandığımız ürünlerin kalitesi, sosyal alanlarımız, site yönetimi ve lokasyonu, projemizi bölgedeki rakiplerinden büyük farkla ayrıştırıyor. Projemiz, devlet hastanesine 1,5 dakika, özel hastaneye 2,5 dakika mesafede yer alıyor. Sahile 2 dakika, en yakın kolej ve okula 4 dakika mesafede bulunuyor. Sosyal alanları ile fark yaratan projemizde 5,5 kilometre yürüyüş alanı yer alıyor. Ayrıca, ev sahipleri için organik tarım yapabilecekleri hobi bahçeleri yaptık. İnsanlar burada aileleri ile bu keyfi yaşayabilecek.

Projelerimizden ev alanlara düzenli olarak projenin ne durumda olduğuna dair her ay PDF şeklinde mail atarız. Müşterilerimiz, bu bilgilendirme maillerinde son durum hakkında bilgi alabilirler. Ayrıca, 3 ayda bir müşterilerimizi çağırarak daireleri kendimiz gezdiririz."

Kaynak: AA

Manşet

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