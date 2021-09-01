Pandemiye rağmen yatırıma devam
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Pandemiye rağmen yatırıma devam

Pandemiye rağmen yatırıma devam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ardahan, Ağrı, Bayburt, Kars, Iğdır, Erzurum ve Erzincan olmak üzere 7 il 58 ilçede 2 milyondan fazla vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Ardahan, Ağrı, Bayburt, Kars, Iğdır, Erzurum ve Erzincan olmak üzere 7 il 58 ilçede 2 milyondan fazla vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Elektrik dağıtım hizmetinde öncü şirketlerinden olan Aras Elektrik, yatırım çalışmalarına aralıksız devam ederken müşteri memnuniyetini üst noktalara taşımayı hedefliyor.

Kars'ın geleceğine katkı sağlayacak en önemli çalışmalardan biri olan elektrik hatlarının yer altına alınması ve mevcut hatların yenilenmesi çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda şehir merkezindeki elektrik şebekelerin %80'inin yenileme işlemi tamamlandı. 2021 yılı yatırım kapsamındaki toplam 67 proje ile çalışmalara aralıksız devam eden Aras Elektrik, Şehit Yusufbey Caddesi, Örnek Mahallesi, Faikbey Caddesi gibi Kars'ın önemli lokasyonlarındaki enerji nakil hatlarını yer altına aldı. Böylece güvenli ve kesintisiz enerji sağlayabilmek adına yer altına alınan elektrik hatlarının da %20'si tamamlanmış oldu.

Sistem İşletme Müdürü Zafer Demir: "2021 yılı için planlanan yatırımlarımızı Belediye, Telekom, Karayolları ve Kargaz ile koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Kars sürekli gelişen ve büyüyen bir şehir, bizler de müşteri memnuniyeti odaklı çalışan bir şirket olarak 2021 yılında da planlanan yatırımlarımızı ve altyapıya yönelik yatırım çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kars İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu ise, "Elektrik hatlarının yer altına alınmasına yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şehir merkezinde işlevselliğini büyük ölçüde yitirmiş havai elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmalarını Belediye ile işbirliği içerisinde gerçekleşiyoruz. Çalışmalar tamamlandığında, Kars, hem görsel hem can güvenliği hem de elektrik kesintilerinin minimum seviyeye inmesi açısından çok iyi bir noktaya ulaşacak, her yönüyle örnek bir kent haline gelecektir." İfadelerini kullandı. - ERZURUM

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Pandemiye rağmen yatırıma devam
Pandemiye rağmen yatırıma devam
Pandemiye rağmen yatırıma devam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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