Pandemiye rağmen nikahlara 'ayıp olmasın' diye gidiliyor
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Pandemiye rağmen nikahlara 'ayıp olmasın' diye gidiliyor

29.11.2020 12:26 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:29
Pandemiye rağmen nikahlara 'ayıp olmasın' diye gidiliyor

Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen düğünlere katılım artıyor.

Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen düğünlere katılım artıyor. Yapılan araştırmaya göre, davetlilerin yüzde 72'si salgına rağmen 'gelin ile damada ayıp olur' gerekçesiyle etkinliklere katılıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) desteğiyle kurulan yeni nesil online pazar araştırma servisi Adgager'ın İTÜ Çekirdek firmalarından online takı gönderme platformu Takı Kolay iş birliğiyle gerçekleştirdiği 'Pandemide Nikahlara Katılım Araştırması'na göre, düğünlere katılanların yüzde 72'si Kovid-19 korkusundan davetlerde yer almak istemiyor. Katılımcılarının yüzde 64'ünün 'hatır nedeniyle', yüzde 56'sının 'akrabalık ilişkileri zarar görmesin diye', yüzde 30'unun ise 'evlenen çifte destek olma düşüncesiyle' nikahlara katıldığı ortaya çıktı.

Davetlilerin yüzde 98'i takı takıyor, takıyı online gönderebilmek istiyor

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Bin 18 kişinin katılımıyla yapılan ve çoklu cevap yöntemiyle gerçekleşen araştırmaya göre, nikah davetine katılanların yüzde 98'i takı takarken, takıların yüzde 53'ünü geleneksel altın, yüzde 40'ını ise para oluşturuyor. Online takı yollama fikrini ölçmek adına yöneltilen soruların ardından katılımcıların yüzde 68'i 'takıyı güvenilir bir internet sitesi üzerinden yollardım' cevabını verirken, yüzde 29'u Takı Kolay gibi takı yollama çözümlerini evlenecek çiftlere öneri olarak sunuyor. 'Kesinlikle önermezdim' diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 2 ile sınırlı kaldı.

"Online takı gönderenler alternatif ürünler ve taksit istiyor"

Takı Kolay Kurucu Ortağı Özgür Sallancı, katılımcıların sağlık endişeleri nedeniyle gelenek ve göreneklerini dijitalleştirme fikrine sıcak baktıklarını belirterek, "Ankete katılanların yüzde 83'ü internet üzerinden gönderilen online davetiyeye sıcak bakarken, katılımcıların yüzde 56'sı QR kod ile takı gönderimi ve dijital davetiyeyi kullanmak istediğini belirtiyor" dedi.

Araştırmanın diğer dikkat çeken bulguları arasında yer alan vatandaşların online takı sisteminden beklentilerini de değerlendiren Sallancı, "Fiyat avantajı, taksit imkanı ve altın dışı ürünler taleplerin başında geliyor. Altın fiyatlarını değiştirmemiz mümkün değil ama taksitli satış ve altın dışında takı olarak gönderilecek ürünlerimiz de sitemizde yer alıyor." diye konuştu.

Diğer yandan yatırımcı görüşmelerinin de sürdüğünü vurgulayan Sallancı, "Bu konuda seçici davranıyoruz. Araştırma sonuçları bize şirketimizin bankalar veya devlet kurumlarıyla yan yana olması gerektiğini söylüyor. Görüşmelerimizi bu yönde sürdürürken, özellikle benzer geleneklerin olduğu ülkelerde de pazar araştırmasına başladık" İfadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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