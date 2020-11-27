Pandemiye rağmen kumar oynayan 4 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Pandemiye rağmen kumar oynayan 4 şüpheli yakalandı

27.11.2020 11:52 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:57
Pandemiye rağmen kumar oynayan 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kumar oynayan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te kumar oynayan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Korona virüsün etkisinin her geçen gün arttığı Gaziantep'te pandemi kurallarına riayet etmeyerek bir işyerinde kumar oynayan 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ederken, ekipler ayrıca bir miktar para ele geçirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kumar oynarken yakalandı, ceza yazılmasını sigara içerek bekledi
Kumar oynarken yakalandı, ceza yazılmasını sigara içerek bekledi
Mersin'de 11 kişi kumar oynarken yakalandı
Mersin'de 11 kişi kumar oynarken yakalandı
Son dakika haberleri: Sakarya'da sabit telefonlarla haberleşen 4 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
Son dakika haberleri: Sakarya'da sabit telefonlarla haberleşen 4 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Osman Kavala Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Aleyna Tilki Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Caner Erkin Fatih Terim Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Antalya Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemiye rağmen kumar oynayan 4 şüpheli yakalandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 11:56:50. #1.14#
title