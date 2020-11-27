Pandemiye rağmen kumar oynayan 4 şüpheli yakalandı
27.11.2020 11:52 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:57
Gaziantep'te kumar oynayan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep'te kumar oynayan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Korona virüsün etkisinin her geçen gün arttığı Gaziantep'te pandemi kurallarına riayet etmeyerek bir işyerinde kumar oynayan 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ederken, ekipler ayrıca bir miktar para ele geçirdi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı