Pandemiye rağmen kumar oynamanın cezası ağır oldu

Tekirdağ'da tam kapanma tedbirlerinin sürdüğü şu günlerde, bir kıraathaneye kumar operasyonu gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da tam kapanma tedbirlerinin sürdüğü şu günlerde, bir kıraathaneye kumar operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 9 kişiye toplam 28 bin 350 TL idari para cezası yazıldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri Cumhuriyet mahallesinde bir kıraathanede kumar oynandığını belirledi. İşyerine operasyon düzenleyen ekipler kıraathanede bulunan 9 kişiden 5'inin kumar oynadığını tespit etti. Ayrıca baskında masa üstünde 600 TL para ve pullar olduğu belirlendi. Ekipler toplam 9 kişiye pandemi kurallarını ihlal etmek ve kumar oynamaktan kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Polis, oyun kağıtlarına ve pullara el koydu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı