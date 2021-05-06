Pandemiye rağmen kumar oynamanın cezası ağır oldu
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Pandemiye rağmen kumar oynamanın cezası ağır oldu

Pandemiye rağmen kumar oynamanın cezası ağır oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da tam kapanma tedbirlerinin sürdüğü şu günlerde, bir kıraathaneye kumar operasyonu gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da tam kapanma tedbirlerinin sürdüğü şu günlerde, bir kıraathaneye kumar operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 9 kişiye toplam 28 bin 350 TL idari para cezası yazıldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri Cumhuriyet mahallesinde bir kıraathanede kumar oynandığını belirledi. İşyerine operasyon düzenleyen ekipler kıraathanede bulunan 9 kişiden 5'inin kumar oynadığını tespit etti. Ayrıca baskında masa üstünde 600 TL para ve pullar olduğu belirlendi. Ekipler toplam 9 kişiye pandemi kurallarını ihlal etmek ve kumar oynamaktan kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Polis, oyun kağıtlarına ve pullara el koydu. - TEKİRDAĞ

Pandemiye rağmen kumar oynamanın cezası ağır oldu
Pandemiye rağmen kumar oynamanın cezası ağır oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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