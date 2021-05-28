Pandemiye rağmen diğer illere kıyasla 4 farklı etkinlik
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Pandemiye rağmen diğer illere kıyasla 4 farklı etkinlik

Pandemiye rağmen diğer illere kıyasla 4 farklı etkinlik
Bültenler - Haberler | Güncel

Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde daha önce hiç sergilenmeyen, depolarda muhafaza edilen 136 kültür varlığını ilk kez ziyaretçiyle buluşturdu.

Özellikle Kocaeli'nin sualtı kültürel miras açısından zenginliğini ve önemini vurgulamak için normal şartlarda kimsenin göremeyeceği M.Ö. 6. yüzyıl-M.S. 12. yüzyıl gibi geniş bir zaman dilimine tarihlenen ampohra koleksiyonunun sualtında bulunduğu atmosferini yansıtarak sergiye açtı. Yine hiç sergilenmeyen eşsiz takıları, seramik ve cam eserler müzede yerini aldı.

KİBELE SUNAĞI VE ÇOCUKLAR

Ayrıca Kandıra'da definecilerin bir mağaradan kaçırdığı Kibele Sunağı 18 Mayıs Müzler günü vesilesiyle ilk kez ziyaretçiyle buluştu. Kocaeli Müze Müdür Serkan Gedük'ün ve Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Günay Karhan'ın yaptığı bilimsel çalışmada Roma dönemine ait olan Kybele tasvirli sunağın ünik olduğu eşi benzeri olmadığı tespit edilmişti. 7-12 yaş grubu çocuklar için Müzeler Haftasına özel "Çocuklar İçin Arkeoloji Atölyesi"ve "Çocuklar İçin Sanat Tarihi Atölyesi" adlı altında uygulamalı zoom canlı yayınları yapıldı.

İLK DEFA GERÇEKLEŞTİ

Haftaya özel ilk kez düzenlenen Kocaeli Müze Çalışmaları Sempozyumu/ Webinar Programı, Kocaeli Müze Müdürlüğü ve Arkeolojihaber iş birliği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle 22 - 23 Mayıs 2021 tarihlerinde 7 oturumda, 29 başlılıkta sunumlar gerçekleşti. Sunumları yaklaşık 1.900 kişinin izlediği belirtilirdi.

ÇEVRİMİÇİ/WEBİNAR SEMPOZYUM

Açılış konuşmasında Müze Müdürü Serkan Gedük "Sempozyumun asıl amacı Kocaeli'yle ilgili, bilimsel araştırama yapan veya Kocaeli Müze Müdürlüğümüz koleksiyonuna ait eserleri çalışan hocalarımızı ve araştırmacılarımızı, Kocaeli Müze Çalışmaları (Çevrimiçi Sempozyumu/ Webinar) aracılıyla bir araya getirmeye çalıştık. Bu bizim için ve bölgemizi için son derece önemliydi"diyerek sempozyumun önemine değindi.

PANDEMİ ENGEL OLMADI

Ayıca Uluslararası Müzeler Konseyi (İCOM) Türkiye tarafından organize edilen 18-19-20-21 Mayıs'ta müze profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşen webinar programına Müze Müdürü Serkan Gedük'te katılım sağladı. Yapılan etkinler ilimizi tanıtımı açısından son derce önemli olup, pandemi döneminde ilimizin ve müzelerimizin tanıtımı acısından olumu karşılandı.

Kaynak: Bültenler

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