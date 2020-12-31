Pandemiye rağmen başarıya doyduk

Koronavirüs pandemisi 2020 yılında eşi görülmemiş şekilde tüm spor organizasyonlarını aylarca durdurup, Tokyo Olimpiyatları dahil dev organizasyonları erteletirken, İzmirli sporcular yıl içinde seyahat yasaklarının kalkması sonrası şampiyonluklara damga vurdu. Son yıllarda elde ettikleri başarılarla yalnız İzmir'in değil tüm Türkiye'nin gururu olan genç sporculardan Emre Sakçı, yüzmede Macaristan'da ekim ve kasım aylarında düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 3 Avrupa rekoru birden kırdı. 2021'de ülkemizi ilk kez olimpiyatlarda da temsil etmeye hazırlanan Emre, 50 metre kısa kulvar kurbağalamada 26 Ekim'de 25.50, 4 Kasım'da 25.29'la iki Avrupa rekoru kırıp, Günay Afrikalı Cameron van der Burgh'un 25.25'lik Dünya rekorunun yalnız 4 salise gerisinde tarihin en iyi ikinci derecesini yaptı.

Aynı organizasyonda 10 Kasım'da da 100 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa rekoru kıran Emre, İzmir'in 30 Ekim'de yaşadığı 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi dönemine gelen yarışlarda doğup büyüdüğü kenti de unutmayıp göğsüne İzmir yazdı. Artistik cimnastikte 2019'da Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, Mersin'de aralık ayı içinde ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda halkada altın kazanarak Avrupa'da da bir ilki başardı. Aynı organizasyonda daha önce Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk erkek cimnastikçi olan İzmirli Ferhat Arıcan da paralelde altın, kulplu beygirde bronz madalya kazanarak ülkemize çifte gurur yaşattı. 5 sponcusundan 4'ünü İzmir'de yetişen isimlerin oluşturduğu Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı şampiyona ilk kez gümüş madalya kazandı.GÖKSU TARİH YAZDITürk spor tarihinde olimpiyatlara giden ilk kadın cimnastikçi olan Göksu Üçtüş Şanlı, Mersin'deki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda yine tarih yazdı. Aynı zamanda 5 yaşında bir kız annesi olan Göksu, Mersin'deki Avrupa Şampiyonası'nda yer aletinde boynuna taktığı gümüş madalyayla kadınlarda yine tarihi bir ilki başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ