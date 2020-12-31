Pandemiye rağmen başarıya doyduk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pandemiye rağmen başarıya doyduk

31.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:58
Pandemiye rağmen başarıya doyduk

Koronavirüs pandemisi 2020 yılında eşi görülmemiş şekilde tüm spor organizasyonlarını aylarca durdurup, Tokyo Olimpiyatları dahil dev organizasyonları erteletirken, İzmirli sporcular yıl içinde seyahat yasaklarının kalkması sonrası şampiyonluklara damga vurdu.

Koronavirüs pandemisi 2020 yılında eşi görülmemiş şekilde tüm spor organizasyonlarını aylarca durdurup, Tokyo Olimpiyatları dahil dev organizasyonları erteletirken, İzmirli sporcular yıl içinde seyahat yasaklarının kalkması sonrası şampiyonluklara damga vurdu. Son yıllarda elde ettikleri başarılarla yalnız İzmir'in değil tüm Türkiye'nin gururu olan genç sporculardan Emre Sakçı, yüzmede Macaristan'da ekim ve kasım aylarında düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 3 Avrupa rekoru birden kırdı. 2021'de ülkemizi ilk kez olimpiyatlarda da temsil etmeye hazırlanan Emre, 50 metre kısa kulvar kurbağalamada 26 Ekim'de 25.50, 4 Kasım'da 25.29'la iki Avrupa rekoru kırıp, Günay Afrikalı Cameron van der Burgh'un 25.25'lik Dünya rekorunun yalnız 4 salise gerisinde tarihin en iyi ikinci derecesini yaptı.

Aynı organizasyonda 10 Kasım'da da 100 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa rekoru kıran Emre, İzmir'in 30 Ekim'de yaşadığı 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi dönemine gelen yarışlarda doğup büyüdüğü kenti de unutmayıp göğsüne İzmir yazdı. Artistik cimnastikte 2019'da Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, Mersin'de aralık ayı içinde ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda halkada altın kazanarak Avrupa'da da bir ilki başardı. Aynı organizasyonda daha önce Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk erkek cimnastikçi olan İzmirli Ferhat Arıcan da paralelde altın, kulplu beygirde bronz madalya kazanarak ülkemize çifte gurur yaşattı. 5 sponcusundan 4'ünü İzmir'de yetişen isimlerin oluşturduğu Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı şampiyona ilk kez gümüş madalya kazandı.GÖKSU TARİH YAZDITürk spor tarihinde olimpiyatlara giden ilk kadın cimnastikçi olan Göksu Üçtüş Şanlı, Mersin'deki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda yine tarih yazdı. Aynı zamanda 5 yaşında bir kız annesi olan Göksu, Mersin'deki Avrupa Şampiyonası'nda yer aletinde boynuna taktığı gümüş madalyayla kadınlarda yine tarihi bir ilki başardı.

 


Pandemiye rağmen başarıya doyduk
Pandemiye rağmen başarıya doyduk
Pandemiye rağmen başarıya doyduk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Seren Serengil Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Maltepe Futbolcu Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemiye rağmen başarıya doyduk - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 09:59:36. #1.14#
title