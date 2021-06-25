Pandeminin sona ermesi için 12 yaşından büyük herkes aşılanmalı

Solunum Derneği TÜSAD, aşı çalışmaları hızla sürerken 12 yaş üzeri çocukların aşılanmasının pandemisi ile mücadeleye önemli büyük katkısı olacağını belirtti.

TÜSAD Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, "Ailedeki diğer bireylerin ve toplumun COVID-19 dan korunması için de çocuklar da aşılama programına alınmalı" çağrısında bulundu.

Türkiye'de hayatın normale dönmesi için COVID-19'a karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aşılama yaşı 25'e düşerken, haftalık aşı sayısı da dört kart arttı ve 14-20 Haziran arasında 7 milyon 773 bin 105'e ulaştı. Aşılama yaşının gençleşmesiyle birlikte çocuklara COVID-19 aşısı yapılması konusu da gündeme geldi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), çocukların erişkinlerden daha az COVID-19'a maruz kalmakla birlikte hasta olma ve başkalarına bulaştırma riski nedeniyle 12 yaş üzerindeki herkesin aşı kapsamına alınmasını önerdi.

COVİD ÇOCUKLARI DA ETKİLİYOR

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan TÜSAD Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, çocukların da yetişkinler gibi virüsle enfekte olup bulaştırma riski olduğunu belirtti. Çocukların aşılanmasıyla ilgili çalışmalara değinen Aslan, bu konudaki bilimsel bakış açısını şöyle aktardı: "Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) 12 yaşından büyük herkesin COVID-19'a karşı aşılanmasını öneriyor. Bu öneride gençlerinin aşılanmasının gençleri korumanın yanında, pandeminin sonlanmasında da önemli olacağı savunuluyor."

ÇOCUKLAR NORMAL HAYATA DÖNMELİ

Dünya üzerinde COVID-19 açısından her birey güvenli hale gelmedikçe güvende olamayacağımızı vurgulayan Aslan, 12 yaş üzeri çocukların aşılanmasıyla çocukların pandemi öncesindeki normal hayatlarına, yüz yüze eğitim olanaklarına ve sosyal aktivitelerine güvenli şekilde devam etmesi için aşılanmalarının önerildiğini belirtti.

KRONİK HASTA ÇOCUKLARA ÖNCELİK

Kronik hastalığı bulunan çocukların da aşı olabileceklerini ifade eden Aslan, özellikle evde yaşlı ve kronik hastalığı olan bireyler olması durumunda bu çocukların öncelikle aşılanması gerektiğini aktardı. Erişkinler de olduğu gibi, çocuklarda da aşı sonrasında bazı semptomlar ortaya çıkabileceği uyarısını yapan Aslan, bu belirtilerle ilgili şu bilgileri verdi: "Aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişkinlik görülebilir. Daha nadir olarak yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, ateş, döküntü görülebilir. Aşı sonrası aşı yapılan sağlık merkezinde çocukların yarım saat izlenmesi önerilir. İlk dozda alerjik reaksiyon gözlenen çocuklarda ikinci doz aşılama doktorunun önerisi ve gözetimi ile yapılmalı. Erişkinlere benzer şekilde çocuklarda da aşı sonrası hastalığa yakalanma riskinin düşük de olsa devam ediyor, bu süre içinde bulaştırıcılığın da olabileceği akılda tutulmalı."

Kaynak: Bültenler