Pandeminin özverili çalışanlarına ikramlı destek

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, pandemi döneminde özveriyle çalışan kamu görevlilerini çalışma alanlarında ziyaret ederek ikramları ile moral verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 24 saat görevlerinin başında olan kamu görevlilerini ziyaret ederek moral verdi. İlçedeki itfaiye, sağlık, polis ve kamu çalışanlarını teker teker ziyaret eden Başkan Kocaman, tatlı ikramında bulundu. Kamu görevlileriyle sohbet eden Kocaman, "Sağlığımız için güvenliğimiz için her türlü acil durumda 7/24 görevlerinin başında bekleyen, özellikle pandemi sürecinde ve kısıtlama günlerinde büyük bir özveri ile çalışan itfaiyeci kardeşlerimizi sağlık çalışanlarımızı, filyasyon ekiplerimizi, polis ve jandarma güçlerimizi ziyaret ettik. Kendilerine biraz olsun destek olmak hem de her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Allah görevlerinde kolaylık ve başarılar nasip etsin" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı