Pandeminin kahramanları zabıta ekipleri belgelerini aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pandeminin kahramanları zabıta ekipleri belgelerini aldı

25.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:32
Pandeminin kahramanları zabıta ekipleri belgelerini aldı

Koronavirüs sürecinde tüm dünyayla birlikte ülkemiz de zor bir süreçten geçerken; başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok kademede görevli kişiler yoğun mücadele sergiledi.

Koronavirüs sürecinde tüm dünyayla birlikte ülkemiz de zor bir süreçten geçerken; başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok kademede görevli kişiler yoğun mücadele sergiledi.

Kağıthane Kaymakamlığı ve Kağıthane Belediyesi; pandemi sürecinde gösterdikleri üstün çaba nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli zabıta memurlarını başarı belgeleriyle ödüllendirdi. Başarı belgesi takdimi belediyenin meclis salonunda gerçekleşirken; Kaymakam Mustafa Koç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin zabıtalarla bir araya geldi.

Başkan Öztekin programda yaptığı konuşmada zabıta memurlarına hitaben; "Pandemi sürecinde yeri geldi yaşlı vatandaşlarımızın evlerine kadar yemek götürdünüz. Market ihtiyaçlarını karşıladınız. Maaşlarını çekip kendilerine teslim ettiniz. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki çocuklarımızdan doğum günü olanlara pasta alarak sürprizler yaptınız. Maske, mesafe ve temizlik denetimleri yaparak halk sağlığının korunmasına destek oldunuz. Pandeminin en yoğun olduğu dönemde en ön saflarda bu mücadeleye ortak oldunuz. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah gayretlerimizle bu zor günleri de en kısa sürede atlatacağız" diye konuştu.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Zabıta Müdürü, zabıta amirleri ve zabıta memurlarından oluşan 50'ye yakın kişi, başarı belgelerini Kaymakam Mustafa Koç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in elinden aldı.


Pandeminin kahramanları zabıta ekipleri belgelerini aldı
Pandeminin kahramanları zabıta ekipleri belgelerini aldı
Pandeminin kahramanları zabıta ekipleri belgelerini aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Pervin Buldan İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin Onur Akay Sezen Aksu Cem Yılmaz Türkan Şoray
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Nihat Özdemir Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandeminin kahramanları zabıta ekipleri belgelerini aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 12:48:08. #1.15#
title