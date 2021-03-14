Pandeminin kahramanları kamera karşısına geçti

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Pandeminin kahramanları kamera karşısına geçti

TOKAT - Tokat'ta korona virüsle mücadelede önemli rol üstlenen sağlık personelleri kamera karşısına geçti.

Tokat'ta korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel klip hazırladı. Sağlık personelleri hastanenin acil servis koridorları, yoğun bakım servisleri, 112 merkezi gibi mekanlarda kamera karışına geçti. Korona virüsle mücadelede özel kıyafetleri ile ön saflarda yer alan sağlıkçılar kamera kaşsısında da hünerlerini sergiledi. Tokat Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Seyfi Karslı'nın 'Merhamet Ordusu' isimli bestesini sağlık çalışanları seslendirdi. Klipte yer alan sağlık çalışanları pandemi sürecindeki zorlu mücadelelerini canlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ