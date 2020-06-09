Pandeminin kahramanları hastanenin "En"lerini seçti
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Pandeminin kahramanları hastanenin "En"lerini seçti

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele eden pandeminin kahramanları sağlık çalışanları hastanede gerçekleştirdikleri ödül töreniyle "En"lerini seçti.

Pandeminin kahramanları hastanenin
09.06.2020 09:24 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:57

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele eden pandeminin kahramanları sağlık çalışanları hastanede gerçekleştirdikleri ödül töreniyle "En"lerini seçti. O ödül töreni gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanları için eğlenceli anlar oluşturdu.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yoğunluk yaşanan hastanelerde sevdiklerinden uzak kalan sağlık çalışanları gece gündüz demeden çalışarak özverileri ve başarılarıyla salgına karşı en ön sıralarda yer aldı. Bu kapsamda korona virüs nedeniyle çok yoğun çalışan mesai arkadaşlarına moral vermek amacıyla Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde görev yapan Yoğun bakımın sorumlu hemşiresi Hümeyra Seferi ve hemşire Pakize Çelik ödül töreni düzenledi. Törende hastanenin en pozitifi, en enerjiği, en gönüllüsü, en 7-24 çalışanı, en canımı, en iş bitiricisi, en süslüsü beceriklisi, en centilmeni, en dua edeni, en tedarikçisi, en talihsizi, en hastası, en centilmeni gibi birçok kategoride doktor, hemşire, temizlik görevlisi gibi sağlık kahramanlarına ödül verildi. Ödül alacak kişiler için ise nobel heykelcikleri yaptırılırken çiçekler ve teşekkür belgeleri hazırlandı.

Covid-19 harfleri ve sayılarından oluşan balonlar asıldı

Sosyal mesafeye uygun şekilde gerçekleştirilen ve maskelerin takıldığı ödül töreni için hastanede bir alan süslendi. Covıd-19 harfleri ve sayılarından oluşan balonlar asıldı. Sağlık çalışanlarına ödül takdim edilmesi ise eğlenceli anlar oluşturdu. Renkli görüntülere sahne olan törenle sağlık çalışanları da moral buldu. Onur ödülü Enfeksiyon Uz. Dr. Onur Özalp'e, aceleci ödülü Uz. Dr. Mustafa Metin Akkaya'ya, araştırmacı ödülü Anestezi Uz. Dr. Meliha Kubat Küçük'e, en hastası ödülü ise Covid-19'a yakalanan Uz. Dr. Deniz Güngörmez'e ve en pozitif ödülü beyaz tutumla takdim edilen hastanenin yoğun bakımın sorumlu hemşiresi Hümeyra Seferi oldu. Törende ödül alan isimlerle sosyal mesafeye uyularak hatıra fotoğrafları çekildi.

"Biz her şekilde covid-19'u yeneceğiz"

Ödül törenini organize eden isimlerden Eyüpsultan Devlet Hastanesinin yoğun bakım sorumlu hemşiresi Hümeyra Seferi, "Her türlü yanımızda olan sekreterlerimiz, temizlikçilerimiz aynı zamanda idaredeki diğer arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Çok zorlu günler geçirdik. Biz her şekilde covid-19'u yeneceğiz" dedi.

"Covid döneminde 7-24 bizi hiç yalnız bırakmayan sorumlumuza teşekkür etmek istiyoruz"

Salgın sürecinde başarıyla görev yapan hemşire Pakize Çelik, "Covid döneminde hiç yılmadan yıkılmadan 7-24 bizi hiç yalnız bırakmayan, yanımızda olan sorumlumuza teşekkür etmek istiyoruz. Covid döneminde nasıl baş ettiysek o kıyafetlerle ödülünü vermeyi istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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