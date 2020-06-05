Pandeminin hukuki aşısı 'arabuluculuk'
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Pandeminin hukuki aşısı 'arabuluculuk'

Pandeminin hukuki aşısı 'arabuluculuk' Arabuluculuk yargının yükünü hafifletecek Avukat Arabulucu Ayşin Köycü;

05.06.2020 23:15 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:20

Pandeminin hukuki aşısı 'arabuluculuk'

Arabuluculuk yargının yükünü hafifletecek

Avukat Arabulucu Ayşin Köycü;

"Pandemiden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde ilk tercih arabuluculuk olmalı"

"Yıllar süren dava konusu uyuşmazlıklar, arabuluculuk ile saatler içinde sonuçlanabiliyor"

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde ertelenen duruşmalar nedeniyle, yargıda biriken çok sayıda hukuki uyuşmazlığın "arabuluculuk" uygulaması sayesinde kısa süre içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor.

Aylardır mücadelesi verilen Korona virüs salgınından dolayı birçok kişi ve kurum olumsuz yönde etkilendi. İnsanlığı sarsan bu süreçte; işçi-işveren, işyeri-kira ilişkileri ve alım-satım sözleşmeleri gibi tüketici hukukundan doğan neredeyse tüm sözleşmelerde uyumsuzluklar yaşandı. Korona virüsle bağdaşan sorunlardan dolayı anlaşamayan kişi ve kurumlar da soluğu yargıda aldı. Uzmanlar, yargının yükünün hafiflemesi için arabuluculuk uygulamasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.

"Hukuk çözümü arabuluculukta buldu"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kazan Kazan Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi A.Ş.'den Avukat Arabulucu Ayşin Köycü, pandemi döneminde uyuşmazlıkların çözümünde ilk tercihin arabuluculuk olması gerektiğini söyledi. Köycü, "Tıp virüse çare ararken hukuk çözümü arabuluculukta buldu. Bilindiği gibi mevcut yargı sistemimizde biriken iş yükü, kişi ve kurumların mahkeme harç ve masraflarına katlanmak, geciken duruşmalar nedeniyle maddi ve manevi yönden hak kaybına uğramalarına neden olabilmektedir. Pandemi sürecinin neden olduğu uyuşmazlıklarla ilgili kişi ve kurumların mahkemelere müracaat etmesi, mevcut yargı gücünün daha da artmasına hatta belki kitlenmesine sebep olabilecektir. Pandemiden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde ilk tercihin arabuluculuk olması gerektiğini söylemek istiyorum. Öncelikle işyeri-kira ilişkisinden dolayı oluşan uyuşmazlıklar olmak üzere tüm kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar, özel öğretim kurumları ile yapılan sözleşmelerden dolayı yapılan uyuşmazlıklar, pandemi nedeniyle ertelenen ya da iptal edilen alım-satım sözleşmeleri, siparişler, paket tur sözleşmeleri, taşımacılık lojistik sözleşmeleri, tüketici hukukundan doğan neredeyse tüm sözleşmeler, işçi-işveren uyuşmazlıkları, tatil sözleşmeleri, tur, otel, konaklama akla gelebilecek her türlü tatil sözleşmeleri, banka ve finans kuruluşları ile yaşanan uyuşmazlıkların en etkin, en hızlı, en ekonomik, en ihtiyaca cevap verecek çözüm şekli arabuluculuktur" diye konuştu.

"Yıllar süren dava konusu uyuşmazlıklar, arabuluculuk ile saatler içinde sonuçlanabiliyor"

Arabuluculuk uygulamasının faydalarından bahseden Avukat Arabulucu Köycü, "Arabuluculukta süreç tamamen gizlidir. Mahkeme harcı, masrafı olmaksızın en ekonomik yol arabuluculuktur. Tarafların uyuşmazlıklarını dostane bir şekilde sağlarken, öte yandan kendilerine mahkeme kararı değerinde bir belgeye kavuşma imkanı sağmaktadır. Mahkemelerde 5 yıl ve daha uzun süren dava konusu uyuşmazlıklar, arabuluculukla bir gün hatta saatler içinde sonuçlanabilmektedir. Arabuluculuk kişi ve kurumlara inanılmaz avantaj sağlamaktadır. Örneklendirmek gerekirse, anlaşma belgesi mahkeme ilamı niteliğinde olması, sürecin düşük maliyetle sonuçlanması, kısa sürede sonuç alınması, ilişkilerin arabuluculuk sonucu sürdürülebilmesi ve tarafların tüm sırlarının korunması bunların sadece bir kısmıdır" ifadelerine yer verdi.

Pandeminin hukuki aşısı 'arabuluculuk'

Kaynak: İHA

Manşet

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