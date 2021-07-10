Pandeminin gözdesi motosikletlilere 6 ayda ceza yağdı

İSTANBUL'da koravirüs salgınıyla birlikte artık yollarda daha da fazla görmeye alıştığımız motosiklet sürücülerinden kurallara uymayanlara 2021 yılının ilk 6 ayında ceza yağdı.

İSTANBUL'da koravirüs salgınıyla birlikte artık yollarda daha da fazla görmeye alıştığımız motosiklet sürücülerinden kurallara uymayanlara 2021 yılının ilk 6 ayında ceza yağdı. İlk 6 ayda kurallara uymayan sürücülere toplam 72 milyon 48 bin 548 lira para cezası kesildi. Motosiklet sürücülerine en fazla ceza "Kask Takmamak", "Ehliyetsiz motosiklet kullanmak" ve "Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak" suçlarından kesildi. Motosikletlere kesilen diğer cezalar arasında ise "Ters yöne girmek", "Kaldırımda motosiklet kullanmak", "Plakasız araç kullanmak" gibi suçlar bulunuyor. Kontrollerin artarak devam edeceğini belirten yetkililer, motosiklet sürücülerini kurallara uyarak sürüş yapmaları konusunda uyardılar.

ARTIK ÇOK DAHA FAZLA MOTOSİKLET KONTROL EDİLİYOR

Koronavirüs Salgını nedeniyle artan kurye ihtiyacıyla birlikte trafikte artan motosiklet kullanıcılarına yönelik alınan önlemler ve denetimler sıkılaştırılıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içinde bu amaçla sadece motosiklet kullanıcılarına yönelik yapılan denetimlerde kontrol edilen motosiklet sürücüsü sayısı neredeyse bir yıl öncesinin iki katı oldu. 2020 yılının 12 ayında yapılan kontrollerde 399 bin 677 motosiklet sürücüsü kontrol edilirken, 2021 yılının sadece ilk 6 ayında kontrol edilen motosiklet sayısı 323 bin 609 olarak kayıtlara geçti.

2021 YILININ İLK 6 AYINDA 72 MİLYON 48 BİN 458 LİRA CEZA KESİLDİ

Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde kontrol edilen motosiklet sayısı ve kesilen ceza miktarlarında da bir yıl öncesine nazaran büyük artışa neden oldu. 2020 yılı içinde kontrol edilen 399 bin 677 motosiklet sürücüsünden kurallara uymayanlara toplam 99 milyon, 553 bin 760 lira para cezası kesilmişti. 2021 yılının ilk 6 ayında kontrol edilen 323 bin 169 sürücüye ise kesilen ceza miktarı 72 milyon 48 bin 548 olarak kayıtlara geçti.

BU YIL TRAFİKTE 700 BİN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLECEKTrafik Denetleme Şube Müdürlüğü istatistiklerine göre operasyonların yoğunlaştığı 7 Haziran-7 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki bir aylık sürede ise kesilen ceza miktarı 14 milyon 481 bin 560 olarak kayıtlara geçti. Bu süre içinde 78 bin 106 motosiklet sürücüsünün trafik içinde durdurularak denetlendiği öğrenildi. 2021 yılı sonuna kadar yapılan özel denetimlerde yaklaşık 700 bin motosiklet sürücüsünün trafikte kontrol edilmesi planlanıyor

EN FAZLA CEZA KASK TAKMAMAK NEDENİYLE KESİLDİTrafik Denetleme Şube Müdürlüğü istatistiklerine göre 2021 yılında kontrolden geçirilen 323 bin 169 motosiklet sürücüsünün en fazla ihlal ettiği kural, "Kask kullanmamak" oldu. 2021 yılının ilk 6 ayında 14 bin 716 sürücüye sürüş esnasında kask takmadığı için ceza kesildiği öğrenildi.

EHLİYETSİZ MOTOSİKLET KULLANAN 13 BİN 314 SÜRÜCÜ YAKALANDIDenetimlerde ehliyetsiz motosiklet kullananlara da ceza yağdı. Ehliyetsiz motosiklet kullandığı tespit edilen 13 bin 314 sürücüye toplam 35 milyon 918 bin 474 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

İŞTE EN FAZLA İHLAL EDİLEN KURALLARTrafik polislerinin 2021 yılı içinde yaptığı denetimlerde, Zorunlu Trafik Sigortası olmadan trafiğe çıkan 4 bin 490 sürücüye, ters yöne girerek motosiklet kullanan 3 bin 262 sürücüye, kaldırım üzerinde motosiklet kullanan 3 bin 459 sürücüye, plakasız araç kullanan bin 113 sürücüye ceza kestiği öğrenildi.

YETKİLİLER MOTOSİKLET KULLANICILARINI UYARDIYetkililer önümüzdeki günlerde motosiklet sürücülerine yönelik denetimlere ara vermeden devam edeceklerini söyleyerek, vatandaşları kurallara uyarak motosiklet kullanmaları konusunda uyardılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı