Pandeminin gölgesinde bayram kutlaması
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Pandeminin gölgesinde bayram kutlaması

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Haberler | Güncel

- Pandeminin gölgesinde bayram kutlaması Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla kutlandı Manisa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Covid-19 tedbirleri kapsamında çelenk sunma töreniyle kutlandı.

- Pandeminin gölgesinde bayram kutlaması

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla kutlandı

MANİSA - Manisa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Covid-19 tedbirleri kapsamında çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'inci yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Manisa'da kutlandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından Cumhuriyet Meydanındaki Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şube müdürleri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, sporcular ve gönüllü gençler katıldı. Tören, Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi.

Törenin ardından bir açıklama yapan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tüm yurtta olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığını ve akşam 19.19'da aynı anda İstiklal Marşının okunacağını belirtti. Öztürk, pandemi nedeniyle sporcuların salonlar yerine evlerinden çalışmalarına devam ettiğini belirterek çevrimiçi olarak yarışmalar gerçekleştirdikleri belirtti.

Çelenk sunma töreninin ardından Manisa Barosu ve İYİ Parti de anıta çelenk sunumu gerçekleştirdi. Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışı kurtuluşun ve kuruluşun başlangıcıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışı Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun, özgürlüğünün, milli mücadelenin başlangıcıdır. Milli bayramlarımız milletimizin bağrından, gönlüne kurulan tahtından indirilemeyecektir. Önümüzdeki süreçte milli bayramlarımızı yine görkemli bir şekilde kutlamayı ümit ediyoruz, kutlayacağız. 19 Mayıs'ı gönlümüzde, sokaklarda, halkımızla birlikte, gençlerimizle birlikte anlamına yakışır bir şekilde kutlamaya devam edeceğiz." dedi.

Pandeminin gölgesinde bayram kutlaması
Pandeminin gölgesinde bayram kutlaması
Pandeminin gölgesinde bayram kutlaması
Pandeminin gölgesinde bayram kutlaması
Pandeminin gölgesinde bayram kutlaması
Pandeminin gölgesinde bayram kutlaması
Pandeminin gölgesinde bayram kutlaması
Pandeminin gölgesinde bayram kutlaması
Pandeminin gölgesinde bayram kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel

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