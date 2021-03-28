"Pandeminin en tehlikeli aşamasındayız"

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, aşılamaya paralel olarak yeni vaka sayılarının artmasının yeni varyantları doğurabileceğine dikkat çekerek uyardı.

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, aşılamaya paralel olarak yeni vaka sayılarının artmasının yeni varyantları doğurabileceğine dikkat çekerek uyardı. Braun "Pandeminin en tehlikeli aşamasındayız" dedi.Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı ve Federal Meclis Milletvekili Prof.Dr.Helge Braun, aşılamaya paralel olarak son günlerde artan yeni vaka sayılarına işaret etti ve böyle devam etmesi halinde aşıya dayanıklı yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkabileceği tehlikesine işaret etti. Hekim olan Braun, "Pandeminin en tehlikeli aşamasındayız" diye konuştu. Bild gazetesine verdiği demeçte Braun, öyle bir gelişme yaşanması halinde yeni aşılara ihtiyaç olacağını ve aşılamaya da baştan başlamak gerektiğini savundu.

Braun, artan tehlikeye karşı dikkatli olma çağrısında bulunarak, "Kısıtlamaları birkaç hafta önce kaldırarak normal bir yaz geçirme fırsatını tehlikeye atmamalıyız" diye konuştu. Başbakanlık Dairesi Başkanı Braun, aşılama ve havalardaki ısınma sayesinde Mayıs ayından itibaren rahatlama yaşanacağı öngörüsünde de bulundu. Braun'a göre Ağustos ayından itibaren Almanya'da yeniden seyahat etmek de mümkün hale gelebilecek.

Almanya'da bakanlar, hükümet üyeleri, eyalet başbakanları veya bakanlar geçen aylarda da benzer açıklamaları Noel, yılbaşı veya gelecek hafta idrak edilecek Paskalya Bayramı için söylemiş, sonrasında artan varyanlar ve yeni vaka sayıları nedeniyle gevşeme mümkün hale gelmemiş, bu da vatandaşların tepkisini çekmişti.

Almanya'da son dönemde yeni vaka sayıları artıyor

Almanya'da son dönemde yeni vaka sayılarında artış kaydediliyor. Federal Hükümet'in pandemiyle mücadelen sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'nün bu sabah açıkladığı son rakamlara göre, 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 17 bin 176. Geçen Cumartesi gününden 3 bin 443 daha fazla. 100 bin kişide haftalık vaka sayısı da 129,7 olarak verildi. Geçen hafta aynı gün bu rakam Almanya'daki ortalama 104 olarak açıklanmıştı. "İnsidans" diye de nitelenen bu rakam 100 bin kişilik nüfusta bir haftada kaç kişinin yeni virüsü kaptığını ortaya koyuyor ve Almanya'da tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi için baz alınıyor. Almanya'da son 24 saatte virüsün yol açtığı rahatsızlıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı da 90 olarak duyuruldu.

İşletmelere test uygulama zorunluluğu getirilsin

Başbakanlık Dairesi Başkanı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Helge Braun, eğer işletmelerin üçte ikisi, kendi inisiyatifleriyle, Nisan ayı başına kadar çalışanlarını haftada iki kez gönüllü olarak test ettirmeye başlamamış olurlarsa onlara test uygulamasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu. Aşılamanın çok yavaş ilerlediği Almanya'da tedbir olarak test uygulamaları yaygınlaştırılıyor ve böylece pandeminin yayılmasının kontrol altına alınabilmesi hedefleniyor.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn da kaydedilen gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda 10-14 günlük bir tam kapanmanın gerekli olduğunu savunuyor. Federal sistemin hakim olduğu Almanya'da Federal Hükümet, pandemiyle mücadelede genel çerçeveyi belirleyip, tavsiye kararları veriyor. Pandemiyle mücadelede asıl yetki ise yerel yönetimler ve eyalet hükümetlerinde. Bu nedenle korona pandemisiyle mücadelede Merkel hükümetinin eyalet hükümetleriyle yaptıkları zirvelerde alınan tedbirlerin bir kısmı ya uygulanmıyor ya da her eyalette farklı şekilde hayata geçiriliyor. Ortak standartlarda tedbirlerin hayata geçirilmesini savunanlar ve talep edenler kadar, buna karşı çıkan ve mücadelenin yerelden en iyi yönetilebileceğini savunanların sayısı da oldukça fazla.

Reuters/AFP/ETO,SSB

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Kaynak: Deutsche Welle