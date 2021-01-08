Pandeminin En Karlı Çıkanları: Robotlar

Yıllar boyunca farklı üretim alanlarında hizmet veren robotlar, tüm Dünya'nın virüsle mücadele ettiği bu günlerde insan olmamanın avantajını yaşıyor.

Yıllar boyunca farklı üretim alanlarında hizmet veren robotlar, tüm Dünya'nın virüsle mücadele ettiği bu günlerde insan olmamanın avantajını yaşıyor. Virüs kapma ve yayma riski olmayan robotlar hizmet ve servis elemanı olarak kullanılabiliyor. Bu da, birçok sağlık riskini ortadan kaldırıyor.

Robotlar yıllar boyunca, başta üretim olmak üzere bir çok alanda hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Tabi, hiçbir zaman tüketicilerin hayatlarında insansı vasıflarla tasvir edildikleri filmlerde olduğu kadar yer bulamadıkları da bir gerçek.

Ancak insan olmamanın robotlara sağladığı büyük bir avantaj var: Robotlar, virüsten etkilenmiyorlar. Özellikle, bu günlerde, birçok servis elemanının görevleri başında en endişeli olduğu konunun virüs kapmak olduğu düşünüldüğünde bu durum büyük bir avantaj sağlıyor.

Yaşam alanlarında akıllı hizmet robotları aktif

LG Güney Kore'de akıllı hizmet robotlarının hastaneler, restoranlar ve oteller gibi yaşam alanlarında insanlara aktif olarak yardım etmesi yönünde önemli ilerlemeler kaydediyor. Bu robotlar insana benzemeseler de bazı çok insani özelliklere sahipler. Bunlardan en önemlisi, insanlarla etkileşime girme biçimleri ve "yüz" ifadeleriyle duygularını ifade edebilmeleri. Ancak daha da önemlisi, bu robotlar virüsün yayılma riskini artırmadan işin yapılmasına yardımcı oluyorlar.

"Getir götür" işlerini robotlar yapıyor.

LG CLOi ServeBot, üç çekmecesinde 15 kilograma kadar ürünü taşıyabiliyor ve bunları uzaktan kumanda olmadan varış noktasına verimli ve hijyenik bir şekilde ulaştırabiliyor.

Bu yaz, ülkenin en eski ve en büyük tıbbi tesislerinden biri olan Seul Ulusal Üniversite Hastanesinde ekipmanı, kan örneklerini, reçeteli ilaçları ve diğer maddeleri toplama ve teslim etme görevinin verildiği bir robot asistan görevlendirildi. Böylelikle hastane personeli, bu tür detaylarla zaman kaybetmeden hastalarıyla ilgilenmeye devam ettiler.

Amaç personelin yerini almak değil onları tamamlamak

Mevcut sosyal mesafe kuralları gelecekte de devam ederse restoran ve kafelerdeki robot servis elemanları tanıdık bir manzara haline gelebilir. Maksimum 20 kilogram taşıyabilen dört rafla donatılan LG CLOi ServeBot, yemek alanlarına yiyecek servisi yapabilmenin yanı sıra kirli bulaşıkları mutfağa iade etmek için masalar, sandalyeler ve müşteriler arasında zahmetsizce ilerleyebiliyor. CLOi ServeBot, personelin yerini alacak şekilde değil, onları tamamlayarak personel ve müşteriler arasındaki etkileşimi minimumda tutmaya yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

Hem müşteriler hem de personel memnun

Çekmecelerle donatılmış LG CLOi ServeBot, insan insana etkileşim gerekmeden otellerdeki konuk odalarına malzeme sağlayabiliyor. Seul'ün güneydoğusundaki lüks Konjiam Resort'ta bu yönde verilen robot hizmeti, hem müşteriler hem de personel tarafından son derece olumlu tepkiler aldı. Konjiam'da konuklar, sosyal mesafe derdi olmadan gönül rahatlığı ile evlerinden uzakta birkaç gün geçirebiliyorlar.

LG CLOi robotları sadece bir şeyler teslim etmede değil, aynı zamanda mutfakta da yardımcı olabiliyorlar. LG ChefBot, Güney Kore'de CJ Foodville tarafından işletilen restoranlarda müşterileri için erişte bazlı lezzetli yemekler pişiriyor. Erişte hattında

müşteriler en sevdikleri malzemeleri seçiyor ve ChefBot, müşteriler beklerken bir dakikadan kısa bir süre içinde lezzetli bir erişte tabağı hazırlıyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye