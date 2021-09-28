Pandeminin edebiyata etkisi Atatürk Üniversitesinde ele alındı - Haberler
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Pandeminin edebiyata etkisi Atatürk Üniversitesinde ele alındı

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Pandeminin edebiyata etkisi Atatürk Üniversitesinde ele alındı

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Dil ve Edebiyatta Pandemi Çalıştayı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Dil ve Edebiyatta Pandemi Çalıştayı düzenlendi. Edebiyat ve Pandemi, Dilbilim ve Pandemi şeklinde iki oturumda çevrimiçi (online) olarak düzenlenen çalıştay, pandemi sonrasında edebiyat alanındaki gelişmelere ışık tuttu.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Fatma Öztürk Dağbakan'ın yaptığı çalıştayın ilk oturumuna; Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Sarı, Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Merve Karabulut, Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden Doç. Dr. Funda Kızıler Emer ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Davut Dağabakan katıldı.

Diğer Üniversitelerden de katılımın sağlandığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün; Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünün küresel salgınların dil ve edebiyattaki yansımalarının araştırılmasına ve tartışılmasına zemin hazırlamak amacıyla böyle bir çalıştay düzenlediğini ifade etti. Çalıştayın ortaya çıkaracakları bilgi birikimi pandemi çalışmalarına farklı bir perspektif kazandıracağına inandığını aktaran Dekan Düzgün, böylesine anlamlı bir programın gerçekleşmesinde Rektörlüğün yakın desteğini hissettiklerini dile getirerek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Pandemi Sonrası Yazılan Eserlerde Kullanılan Yöntemler Konuşuldu

Çalıştay boyunca katılımcılar tarafından gerçekleştirilen sunumlarda pandeminin edebiyata, edebiyatın da pandemiye ilişkisi incelenerek bu bağlamda yerli ve yabancı yazarların konuyla ilgili eserleri irdelendi. Disiplinlerarası konu haline gelen pandeminin edebiyatta nasıl bir ruha büründüğünü ve küresel salgın konulu eserlerde kurgu aşamasından kurgu olmayan aşamaya kadar ne tür yöntemlerin izlendiği katılımcılar tarafından ele alındı.

Çalıştay, daha sonra da takip edilebilmesi için kayıt altına alındı. - ERZURUM

Pandeminin edebiyata etkisi Atatürk Üniversitesinde ele alındı

Pandeminin edebiyata etkisi Atatürk Üniversitesinde ele alındı

Pandeminin edebiyata etkisi Atatürk Üniversitesinde ele alındı

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