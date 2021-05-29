"Pandeminin Çizgileri" sergisi, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 31 Mayıs'ta açılacak

Aydın Doğan Vakfı tarafından 37 yıldır düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan çizerlerin hazırladığı "Pandeminin Çizgileri" Sergisi, 31 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Aydın Doğan Vakfı tarafından 37 yıldır düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan çizerlerin hazırladığı "Pandeminin Çizgileri" Sergisi, 31 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Pek çok yerde açılan sergi, İstanbul'un yeni çağdaş sanat fuarı "ArtContact İstanbul" kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde de sanatseverlerle buluşacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine dikkati çekmek adına yapılan çalışmada, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan karikatür sanatçılarının eserleri yer alıyor.

Sanatçılar, bu çalışmalarında sosyal mesafe, hijyen, izolasyon ve maske kullanımı gibi güncel konulara dikkati çekiyor.

Aydın Doğan Vakfının, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle gerçekleştirdiği yarışmaya katılan karikatüristlerin eserleri, 4 Haziran'a kadar görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı