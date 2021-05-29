"Pandeminin Çizgileri" sergisi, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 31 Mayıs'ta açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Pandeminin Çizgileri" sergisi, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 31 Mayıs'ta açılacak

'Pandeminin Çizgileri' sergisi, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 31 Mayıs'ta açılacak
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Aydın Doğan Vakfı tarafından 37 yıldır düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan çizerlerin hazırladığı "Pandeminin Çizgileri" Sergisi, 31 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Aydın Doğan Vakfı tarafından 37 yıldır düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan çizerlerin hazırladığı "Pandeminin Çizgileri" Sergisi, 31 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Pek çok yerde açılan sergi, İstanbul'un yeni çağdaş sanat fuarı "ArtContact İstanbul" kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde de sanatseverlerle buluşacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine dikkati çekmek adına yapılan çalışmada, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan karikatür sanatçılarının eserleri yer alıyor.

Sanatçılar, bu çalışmalarında sosyal mesafe, hijyen, izolasyon ve maske kullanımı gibi güncel konulara dikkati çekiyor.

Aydın Doğan Vakfının, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle gerçekleştirdiği yarışmaya katılan karikatüristlerin eserleri, 4 Haziran'a kadar görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 673 bin 272 doz oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 673 bin 272 doz oldu
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Prens Harry Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Pandeminin Çizgileri" sergisi, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 31 Mayıs'ta açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 10:21:53. #1.15#

title