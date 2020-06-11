Pandeminin çalışanlara etkisi ne oldu?
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Pandeminin çalışanlara etkisi ne oldu?

Pandeminin çalışan bireyleri kapsayan araştırmanın sonuçları açıklandı.

Pandeminin çalışanlara etkisi ne oldu?
11.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:19

Pandeminin çalışan bireyleri kapsayan araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, evden çalışan kişiler daha fazla kaygı ve stres altındayken, iş ve aile arasında da daha fazla rol karmaşası yaşadıkları ortaya çıktı.

Koronavirüs nedeniyle değişen yaşam şekli, insanların psikolojisini etkiliyor. Bu doğrultuda Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU-PAM) bünyesinde Psikoloji Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Doruk Uysal Irak ve Psikoloji Bölümü lisans öğrencileri Beyza Dede ve Nehir Demir tarafından yürütülen araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırmada, çalışan bireylerin Covid19 Pandemisinde iş ve aile temelinde yaşadıkları rol karmaşası ve bu süreçte yaşadıkları psikolojik durumları ele alındı. 26 Nisan 2020 ile 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılan araştırmaya, 318 çalışan katıldı.

EVDEN ÇALIŞMAK KAYGIYI ARTTIRIYOR

Araştırmada katılımcıların yüzde 75'i aktif olarak çalışmaya devam ederken, bunların yüzde 52'sini evden, yüzde 47'sini ise iş yerinden çalışan kişiler oluşturuyor. Evde çalışanlarla iş yerine gitmeye devam edenler karşılaştırıldığında, evde çalışanların daha kaygılı oldukları ve işe gidenlere oranla daha fazla iş-aile rol karmaşası yaşadıkları ortaya çıktı. Bu sonucun özellikle evden çalışan kişilerin yeni bir düzen oluşturmak durumunda kalmaları ve bu yeni duruma bağlı yaşadıkları farklı zorluklara bağlanabileceği ifade edildi. Yine evde çalışan bireylerin işle ilgili rolleri, her zamankinden farklı bir ortamda ve daha kısıtlı kaynaklarla yapmaya devam etmek zorunda kalmalarının da yaşadıkları kaygıyı etkilemiş olabileceği vurgulandı. Bu sonucun iş yeri rollerinin ev ortamında devam etmesi artan roller arası çatışmanın bir sonucu olabileceği belirtildi.

İŞ YERİNDEN DESTEK ALMAYANLAR DUYGUSAL TÜKENMİŞLİK YAŞIYOR

Araştırmada çalışanların iş yerinden psikolojik destek alma konusuna da değinildi. Katılımcıların yüzde 60'ı destek alırken, bu uygulamanın genel olarak iş yeri tarafından çalışanın aranması, sağlıklarının sorulması, izin ve esnek çalışma desteğinin verilmesi şeklinde olduğu ifade edildi. İş yerinden destek alan çalışanların destek almayanlara oranla daha az stres ve daha az kaygı duydukları belirtildi. Bunun yanı sıra işyerinden destek almayan çalışanların evde daha yüksek düzeyde duygusal tükenmişlik yaşadığı ortaya çıktı.

BEKARLAR DAHA ÇOK STRES ALTINDA

Kadın çalışanların da değerlendirildiği araştırmada şu sonuçlara yer verildi; yüzde 53 oranda kadınların yer aldığı araştırmada kadın erkek çalışanlar karşılaştırıldığında, kadınların erkeklere göre daha yüksek evde tükenmişlik yaşadıkları belirtildi. Ayrıca kadınların erkeklere kıyasla pandemi nedeniyle daha yüksek kaygı yaşadıklarını ifade edildi. Bunun yanı sıra, yüzde 58'i evli yüzde 59'u çocuk sahibi olan katılımcıların bekar olanların evli olanlara oranla daha stresli oldukları ve duygusal tükenmişliklerinin daha yüksek olduğu gözlemlendi. Yine bekar olan bireylerin evli olanlara göre duygu düzenlemede daha fazla zorluk yaşadıkları ve bunun da özellikle evli olanlara göre daha az destek alıyor olabileceklerine bağlandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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