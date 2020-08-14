Pandeminin Anadolu yakasındaki merkezi
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Pandeminin Anadolu yakasındaki merkezi

Korona virüs salgını tüm dünyada devam ediyor.

14.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:57

Korona virüs salgını tüm dünyada devam ediyor. Ülkemizde de neredeyse her gün bini aşkın yeni vaka gözlemleniyor. Bu durum herkesi paniğe sevk ederken, Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit, yüreklere su serpen açıklamalarda bulundu. Yiğit, " Bizim teste değil maskeye, mesafeye ve temizliğe güvenmemiz lazım" dedi.

Korona virüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, ülkemizde artan yeni vaka sayıları paniğe yol açtı. Vatandaşlar, 2. kez ağır karantina önlemlerinin gelmesinden endişeli. Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit, günlük test sayısı arttığı için vakaların da doğal olarak arttığını söyledi.

"TEST YAPTIRARAK DEĞİL, MASKE VE SOSYAL MESAFEYLE KORUNABİLİRİZ"

Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit, test sayısı/pozitif vaka oranında çok anlamlı bir yükseliş olmadığını belirtti. Yiğit, "

Ülkemizde artık günlük 60 binin üzerinde test yapılıyor. Bu kadar yükselen test sayısı üzerinde pozitif çıkan hasta sayısı oranında çok anlamlı bir yükseliş yok. Kendi Hastanemizi ele alarak ülkemizin ve hastanemizin grafiklerini incelediğimizde şöyle bir şey gözlemledik. Kurban Bayramının 3. gününden itibaren başlayan ve yukarıya doğru katlanarak artan, test yaptırmaya gelen vatandaş sayımız var. Ağustos ayının başından itibaren yüzde yüz artışlar ile devam ediyor. Vatandaşımız "Bende virüs var mı, test yaptırmak istiyorum" mantığıyla hareket etmeye başladı. Salgına karşı bilincin üst düzey olması güzel ama test yaptırmaya çalışarak güven telkin etmek hatadır. Test yaptırıp negatif çıkmaları bu hastalığı atlattıkları ya da korundukları anlamına gelmez. Test yaptırarak güven yüklemek koruma tedbirlerinde zaafiyete yol açtığını görüyoruz. Testin negatif çıkmasının hiçbir getirisi yok. Bizim teste değil maskeye, mesafeye ve temizliğe güvenmemiz lazım. Kişilerin durup dururken test yaptırmasının ne kişiye ne de sisteme katkısı var. Hatta şöyle bir zararı var. Gereksiz teste başvuru test sonuçlarının çıkmasını geciktiriyor.Bu testler milli servet. Kendi ülkemizin kazanımı. Bunu gereksiz harcamamız gerekiyor. Sadece semptomları olan kişilere test yapılmalıdır" diye konuştu.

"PROF. DR. FERİHA ÖZ HASTANESİ DESTANSI BİR MÜCADELE VERDİ."

Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiğit, pandemi sürecinde çok yoğun çalıştıklarını ve oldukça başarılı olduklarını vurguladı. Yiğit, "Hastanemiz pandemi sürecinde 45 günde destansı bir şekilde ayağa kalkmış eserlerden bir tanesidir. Hizmet vermeye başladığı günden itibaren diğer hastanelerin de pandemi hastalarını alarak, hastanelerin normal fonksiyonlarına dönmesini sağladık. Pandemi sürecini yönetiyoruz ama bir yandan da korona virüs dışı hastaların diğer hastanelerde sağlık hizmeti alması gerekiyor. Hastanemiz ilk ay diğer hastanelerin Korona virüs hastalarını alarak tedavilerini devam ettirdi. Ambulans servisimiz ile diğer Hastanelerden hastalar geliyor. Bunun yanısıra ayaktan hastalar da giriş bölümünden geçerek kendileri de başvuru yapabiliyorlar. Biz başvuru yapanların testlerini, görüntülemelerini yapıyoruz. Koronavirüs tanısı koyduğumuz, yatış endikasyonu koyduğumuz hastaları yatırıyoruz. Ayaktan tedavi edileceklerin tedavilerini başlatarak evlerine gönderiyor ve tedavisine devam ediyoruz. Hastanemiz bundan sonraki süreçte Anadolu yakasında Pandeminin merkezi olacak. Hastanemizde şu an 300 civarında yatan hastamız var. 2 servis yoğun bakım yatağımız var ve kapasitemizi yavaş yavaş artırıyoruz. Önümüzdeki günlerde ciddi sayıda yardımcı sağlık personeli ve doktor katılımlarının artmasıyla birlikte verdiğimiz hizmet katlanarak devam edecek. Hizmet vermeye başladığımız günden bu güne bin 200 hastamızı taburcu ettik. Hastanemiz adına çok ciddi ölüm rakamlarımız yok. Oran yüzde 1'in altında. Bu sonuçlar hem bizim bu işi iyi öğrendiğimizin hem de tecrübenin yanı sıra binamızın fiziki ve teknolojik şartlarının Pandemi için uygun olduğunu gösteriyor" diyerek sözlerini noktaladı.

(Aykut Zor/İHA)

Pandeminin Anadolu yakasındaki merkezi

Kaynak: İHA

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