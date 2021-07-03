Pandemiden sonrası ilk kına gecesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemiden sonrası ilk kına gecesi

Pandemiden sonrası ilk kına gecesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Denizli'nin Çameli ilçesinde normalleşme süreci ile birlikte kaldıran yasaklar sonrası ilk düğün merasimi yapıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde normalleşme süreci ile birlikte kaldıran yasaklar sonrası ilk düğün merasimi yapıldı. Kına gecesine Belediye Başkanı Cengiz Arslan'da katıldı.

Çameli'de korona virüs tedbirleri kapsamında normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz'da kaldırılan yasak sonrası yapılan ilk düğün merasimi gerçekleştirildi. Yeni mahallenin esnaflarından Bayram Ertuğrul'un kızı Meryem ile Kalınkoz Mahallesinden Aytekin Alpan oğlu Şinasi Alpan'ın kına gecesi düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında Hayri Dev Kültür Merkezi Düğün Salonunda yapılan kına gecesi sosyal mesafe, maske kurallarına gerçekleştirildi. Düğüne çiftin yakınlarının yanı sıra Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Ak Parti İlçe Teşkilatı, ailesi ve yakınları katıldı. Başkan Cengiz Arslan, pandemi sonrası ilçede gerçekleşen ilk düğüne katıldıklarını ve evlenen genç çiftin mutluluklarını paylaştığını belirterek, "Genç çiftimize bundan sonraki yaşamlarından mutluluk, sağlık ve huzur içinde bir ömür diliyorum. Ailelerine de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Gelin testiyi kırdı

Gelin Meryem Alpan ise korona virüs önlemlerini dikkate aldıklarını vurgulayıp, "Millet olarak öpüşmeyi, tokalaşmayı çok seviyoruz pandemi kurallarına önem vermeliyiz . Sevgimizi, birbirimize uzaktan gösteriyoruz. Ellerimiz zaten tertemiz. Bence bu yılın en temiz düğünü olabilir. Virüs yok, hiçbir şey yok. Güzel bir kına gecesi oluyor bizde, çevremizde özlemişiz. Çameli düğünleri bir başka olur" dedi. - DENİZLİ

Pandemiden sonrası ilk kına gecesi
Pandemiden sonrası ilk kına gecesi
Pandemiden sonrası ilk kına gecesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pandemiden sonrası ilk kına gecesi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 17:45:48. #1.14#

title