Pandemiden önce 80 kilo satılan hurma 5 kilo satıldı
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Pandemiden önce 80 kilo satılan hurma 5 kilo satıldı

Pandemiden önce 80 kilo satılan hurma 5 kilo satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan ayının 12. günü geride kalırken, Ramazanın vazgeçilmezleri olan zemzem, hurma gibi ürünlerin satışı bu yıl yüzde 80 oranında azaldı.

Ramazan ayının 12. günü geride kalırken, Ramazanın vazgeçilmezleri olan zemzem, hurma gibi ürünlerin satışı bu yıl yüzde 80 oranında azaldı.

Ramazan aylarında en çok tüketilen zemzem, hurma ile vatandaşların yakınlarına hediye ettiği Kuranı Kerim, Yasin-i Şerif'in satışlarında belirgin bir düşüş yaşandığını aktaran Esnaf Ahmet Diyarbekirli; "Bu sene mübarek Ramazan ayında zemzem ve hurma satışlarında yüzde 80 oranında azalma oldu. Daha önceki yıllarda Ramazanın ilk haftasında en az 70-80 kilo hurma satardık. Bu sene ise 3-5 kilo civarında seyrediyor. Fiyatlarımız geçen seneye oranla aynı çok bir değişme olmadı. Bu durumda virüsün de etkisi var. Hurma ve zemzeme eski talep yok. Bir de toplu bir biçimde iftarlarımız açılmıyor, onun da büyük bir etkisi var. Geçtiğimiz senelerde Ramazan öncesi ve ilk haftasında bayanlar namaz elbisesi çok alırlardı. Kuran-ı Kerim satışı çok olurdu. Erkekler ise şalvarları çok fazla tercih ederlerdi. Bu seneye baktığımızda hiçbir ürün satılmaz oldu" ifadelerini kullandı.

Umrenin kapalı olmasının işlerini olumsuz etkilediğini de aktaran Diyarbekirli; "Pandemi hayatımıza gireli bir yılı geçti. Bir yıldır da işlerimiz yok denecek kadar az seviyeye geldi. Önceki senelerde 500 adet sattığımız Yasin-i Şerif sayıları bu sene 20-30'a düştü. Hatta bu durum aşağı yukarı bütün ürünlerimizde böyle. Umre ve haccın kapalı olması bizim sektörümüzü çok fazla etkiledi. En büyük etkenlerden bir tanesi koronavirüs oldu. İnsanlar yasaklardan dolayı ev ziyaretlerini de bıraktı. Yasaktan dolayı kimse dışarı çıkmıyor. Eskisi kadar talep kalmadı. Bütün ürünlerimiz aynı şekilde etkilendi" diye konuştu. - KAYSERİ

Pandemiden önce 80 kilo satılan hurma 5 kilo satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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