"Pandemiden korun" projesi Sincan'dan başlıyor "Pandemiden korun" projesi Sincan'dan başlıyor -"Pandemiden korun" projesinin pilot ilçesi Sincan Sincan Belediyesi korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere bir yenisini daha ekledi, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından hazırlanan "Pandemiden...

"Pandemiden korun" projesi Sincan'dan başlıyor

-"Pandemiden korun" projesinin pilot ilçesi Sincan

ANKARA - Sincan Belediyesi korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere bir yenisini daha ekledi, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından hazırlanan "Pandemiden Korun" Projesinde yer aldı. Sincan, projenin uygulanmasında pilot ilçe oldu.

Sosyal hayatın tekrar başlatılması sürecine katkı sağlayabilmek amacıyla yola çıkan Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfına bir destek de Sincan Belediyesinden geldi. Vakıf, "Pandemiden Korun" adlı bir eğitim projesi hayata geçirdi. Türkiye'nin saygın bilim insanlarının katılımıyla bir bilim kurulu oluşturuldu. Bilim kurulu tarafından, sektör bazında yapılan incelemeler sonucu oluşturulan eğitim senaryoları, uzman ekiplerce eğitim videolarına dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Proje ilk olarak Sincan'dan başlatıldı.

Sincan'da Lale Konferans Salonu'nda "Pandemiden Korun" projesine ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Uzm. Dr. Yüksel Özkale, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yunus Çoban, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Özgüven, Ankara üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Küplülü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Uzman Dr. Funda Kocaay, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan katıldı.

Programda projenin amacından bahseden Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Uzm. Dr. Yüksel Özkale, "Alanında en yetkin akademisyenlerden oluşan ve bilim kurulu olarak tanımlanan hocalarımızdan faydalanarak, ikinci ve üçüncü dalganın oluşumunu önlemek ve normalleşme sürecinde dükkanların, mekanların açıldığı bir ortamda insanların neleri yapmaları, neleri yapmamaları gerektiği konusunda eğitime ihtiyaç vardı. ve biz bu projemizi başlattık, en iyisini yapmaya çalıştık. Projenin bir eğitim modülü olduğunu, bunu bütün hizmet sektörü elemanlarına kısa, anlaşılır cümlelerle ve görsellerle anlatılan eğitim modülü olduğunu vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

Projeyi çok önemsediklerini ifade eden Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ise, "Hem kendimizi, hem çevremizi korumak adına bunu başarabilmemiz gerekiyor. Biraz daha dikkat ederek her şey daha iyi olacak. Keşke dememek gerekiyor. Bu yüzden bu projeyi çok önemsedik. 'İnsanları hasta etmeyeyim' kaygısıyla yaklaşıp bu işin içinden güçlü bir şekilde çıkabiliriz diye ümit ediyorum" açıklamasında bulundu.

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Özgüven, "Biz bu çalışmada gerek insansal gerekse mikropsal özellikleri dikkate alarak bir senaryo üzerinde çalıştık. İnsanlar hala hata yapmakta ısrar ediyor, o zaman planladığımız eğitimle hataları engelleyebiliriz diye bu işi yapmaya çalıştık" dedi.

"Türkiye'de İlk Örneğini Ortaya Koyduğumuz Projeden Mutluyuz"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Olağanüstü bir süreçten geçildiğine vurgu yapan Başkan Ercan, Sincan Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Ercan, "Biz belediye olarak 14 Şubat'ta çalışmalara başladık, virüs o zamanlar Çin'de idi. Türkiye'de ilk vaka ortaya çıkmadan yaklaşık 1 ay önce başladık. Okulları, camileri dezenfekte ettik. İlçede dokunmadığımız yer kalmadı. İşsiz kalanlar, ücretsiz izne ayrılanlar, işini yürütemez hale gelen meslek erbapları başta olmak üzere sosyal yardımları çok genişlettik. Sadece Ramazan ayında 10 binin üzerinde gıda kolisi dağıttık. Ücretsiz hijyen paketleri, yarım milyona yakın maske dağıttık" ifadelerini kullandı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Ercan, "Bugün Türkiye'de belki ilk örneğini ortaya koyduğumuz projeyi birlikte yapmak gibi bir mutluluğa erişmiş olduk. Biz de belediye olarak meseleyi hem kamuoyunun gündemine taşımak, hem de esnaflarımız başta olmak üzere insanlarımızın hassasiyetini daha yukarılara çekmek ve sürecin sağlıklı ilerlemesine katkı için bir araya gelmiş olduk" dedi.

Toplantıda maske takarak sosyal mesafe kuralına göre oturan katılımcılar programın çok verimli geçtiğini belirterek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti. Program sonrasında katılımcılara Sincan Belediyesi tarafından hazırlanan; içerisinde antiseptik, maske ve eldiven bulunan hijyen paketleri dağıtıldı.

Kaynak: İHA