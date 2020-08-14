Pandemiden kaçanlar Kavrun Yaylası'na akın ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pandemiden kaçanlar Kavrun Yaylası'na akın ediyor

RİZE'de sıcak havadan bunalanlar ve koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyenler, soluğu yaylalarda alıyor.

Pandemiden kaçanlar Kavrun Yaylası'na akın ediyor
14.08.2020 08:52 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:26

RİZE'de sıcak havadan bunalanlar ve koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyenler, soluğu yaylalarda alıyor. Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası, pandemi sürecinde kentin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin adresi oluyor.

Kavrun Yaylası son dönemde turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 300 rakımlı yaylaya gelen turistler, doğanın keyfini sürüyor. Yayla, pandemi sürecinde kentin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin de adresi oluyor. Doğal yaşantısı ve yeşil manzarası ile ziyaretçilerinin ilgi odağı olan yaylaya gelenler, türküler söyleyip, horon oynayarak eğleniyor. Gelen turistler de atma türküleri dinlerken bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydediyor. Hava durumunun sürekli değişkenlik gösterdiği yaylada, kamp da kuran turistler hem serinliyor hem de muhteşem doğanın keyfini çıkarıyor.

'MİSAFİRLERİ HAYRAN BIRAKIYOR'Kavrun Yaylası Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Tayfun Bekar, koronavirüs salgını dolayısıyla yaylaların büyük rağbet gördüğünü söyleyerek, "Tertemiz ortamı, doğal yaşantısı ve sakinliği dolayısıyla vatandaşlar yaylaları tercih ediyorlar. Gelen misafirlerin birçoğu kamp tarzı tatil yapıyorlar. Böylece salgınla ilgili olarak kendi korunaklı yaşam alanlarını da oluşturmuş oluyorlar. Tertemiz doğanın keyfini çıkartıyor. Kavrun Yaylası da en doğal hali ile misafirlerimizi hayran bırakıyor" dedi.'BİZE HUZUR VERİYOR'Kent dışından yaylayı ziyarete gelen Hüseyin Keskin, "Şehrin kalabalığından kaçıp değişik yerler görmek bahanesiyle yaylalara doğru yol alıyoruz. Sakin ve doğal ortamı bizlere huzur veriyor. Kavrun Yaylası da en doğal haliyle tatilcileri ağırlıyor" diye konuştu.'HAYRAN KALDIK'Yaylaya ailecek geldiklerini anlatan Ece Özcan, "Ailece geldik, Kavrun Yaylası'na, gerçekten hayran kaldık. 4-5 saat uyuduğumuz halde çok dinç bir şekilde güne başlıyoruz, çok güzel bir havası çok doğal bir ortamı var. Şehrin karmaşasından, salgınından kaçtık rahat bir nefes aldık" dedi.'GÖRÜLMEYE DEĞER'İzmit'ten gelen Özcan Demirkan, ilk kez geldiği Kavrun Yaylası'na hayran kaldığını ifade ederek "Buraları çok görmek istiyorduk. Bize beklentilerimizin üzerinde bir ortam sundu. Bu muhteşem vadi gelip görülmeye değer bir yer" diye konuştu.

Yayla sakinlerinden Hanife Aydoğdu ise, "Gelen turistler buranın doğasına hayran kalıyorlar. Biz de onlara en doğal ürünlerimizden ikram ederek sağlıklarına sağlık katıyoruz. Arada türküler söyleyerek onlara yöre kültürümüzü de yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada 3. Sayfa
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Magazin
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz Dünya
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı
İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
Muharrem İnce'nin 'Elinde Maraş'ın, Çorum'un kanı var' sözleriyle kastettiği kişi Yaşar Okuyan çıktı
Muharrem İnce'nin "Elinde Maraş'ın, Çorum'un kanı var" sözleriyle kastettiği kişi Yaşar Okuyan çıktı
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Tartıştıkları madde bağımlısı genci tinerle ateşe verdiler
Tartıştıkları madde bağımlısı genci tinerle ateşe verdiler
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Angela Merkel Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Falcao Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Gündem Manşetler Sabah İzmir
Şu an buradasınız: Pandemiden kaçanlar Kavrun Yaylası'na akın ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 09:27:43. #1.14#
title