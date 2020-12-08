Pandemiden etkilenen esnaflara yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pandemiden etkilenen esnaflara yardım

08.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:12
Pandemiden etkilenen esnaflara yardım

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı işlerinde azalma yaşayan dolmuşçu ve kahveci esnafında gıda yardımları yapılıyor.

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı işlerinde azalma yaşayan dolmuşçu ve kahveci esnafında gıda yardımları yapılıyor.

Kırıkkale Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı ekonomik olarak etkilenen esnaflara desteklerini sürdürüyor. Dolmuşcu esnafında gıda ve mazot desteği sağlarken pandemi nedeniyle kapatılan kahveci esnafına da gıda desteği sağlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın desteklerine teşekkür eden esnaflar, "Alınan kararın ardından işyerlerimizi kapattık. Çalışamadığımız için gelir kaybına uğradık, bu zor günlerimizde bizlere desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Mehmet Saygı'ya yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Pandemiden etkilenen esnaflara yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Öndeş'ten pandemi mağduru vatandaşlara yardım eli
Başkan Öndeş'ten pandemi mağduru vatandaşlara yardım eli
Sivas Belediyesinden pandemi sürecinde iş yeri kapanan esnafa 1500 lira nakdi destek
Sivas Belediyesinden pandemi sürecinde iş yeri kapanan esnafa 1500 lira nakdi destek
Malatya Büyükşehir Belediyesi esnaf için pandemi paketi açıkladı
Malatya Büyükşehir Belediyesi esnaf için pandemi paketi açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Öner Erkan Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Sinan Gümüş Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Türk Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemiden etkilenen esnaflara yardım - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:20:44. #1.14#
title