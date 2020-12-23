Pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında gazeteler yer alıyor
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Pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında gazeteler yer alıyor

23.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:07
Pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında gazeteler yer alıyor

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, salgından en çok etkilenen sektörler arasında gazetecilik sektörünün geldiğini belirtti.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, salgından en çok etkilenen sektörler arasında gazetecilik sektörünün geldiğini belirtti.

Duran, Kırklareli Üniversitesi Senato Salonunda yerel gazete imtiyaz sahipleri ile bir araya geldi.

Salgının gazete tirajlarını etkilediğine işaret eden Duran, "İnsanların kahvehanelere gidememeleri, berberler, kuaförlerde veya toplu yaşam alanlarında bulunamamaları gazetelerimizin tirajını etkiledi. Pandemiden en çok etkilenen sektör arasında gazeteler geliyor." dedi.

Duran, BİK olarak gazetecilik sektörünün salgının olumsuz etkilerine daha maruz kalmaları için bir dizi önlem aldıklarını anımsattı.

Gazetelerin dijital dönüşümle karşı karşıya olduklarını bu konuya ağırlık vermelerini istediklerini ifade eden Duran, şunları belirtti: ???????

"Haber sitelerinde en büyük yaşadığımız sorun internet siteleri en fazla tıklanabilmek için en hızlı haber girme çabası içindeyiz. Dolayısıyla haberleri doğrulamadan da girebildiklerini görüyoruz. Bu tip çok kazalar oluyor. Tekrar haberleri çıkarabiliyor.

Yanlışı silip doğruyu yapabiliyorlar ama gazetelerimizin böyle bir şansı yok. Gazetecilik kültürü haberi doğrulatma, doğrulatmadığı haberi girmeme kültürü var. Gazetelerimizin internet sayfalarının da bu yönde kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Gazetelerimizin bu konuda adapte olmalarını istiyoruz."

???????BİK Tekirdağ Şube Müdürü Sabri Karakaya da yerel basın emekçilerinin isteklerini yerine getirme ve sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

Ardından Genel Müdür Duran, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ayrı ayrı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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