Pandemiden dolayı dernek toplantılarını evinin bahçesinde yapıyor

Hakkari Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler, pandemiden dolayı dernek toplantılarını Büyükçiftlik beldesinde bulunan köyündeki evinin bahçesinde yapıyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da kurumlar pandemi için yayınlanan genelgelerden dolayı toplantılarını yapamazken, başkan Diler ise açık havada toplantılarını yaparak engelli bireylerin işlerinin aksamaması sorun ve taleplerine cevap olmaya çalışıyor. İlçede 2 ay önce kurulan Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çalışmalarına son hızıyla devam ederek köydeki engelli bireyler ile haftada bir kere yapılan toplantılar ile tüm sorunlar istişare edilerek çözüm yollarını aranıyor. Pandemi nedeniyle açık havada yapılan toplantıda korona virüs tedbirleri gereğince sosyal mesafe ve maske kuralları ihmal edilmeden toplantı sonlandırıldı.

Dernek Başkanı Mehmet Salih Diler, "Biz bu gün pandemiden dolayı dernekte toplantılarımızı yapamıyoruz. Bende engelli kardeşlerim ile evimin bahçesinde toplantımızı yaptık. Çünkü engelli kardeşlerimizin her zaman sıkıntıları ve ihtiyaçları var. Bizde bu toplantı yaparak sıkıntılarını dinliyoruz ve not alıyoruz ve bunları yetkililere bildiriyoruz. Engelli kardeşlerimiz derneğe geliyorlar bizi ziyaret ediyorlar fakat şuan pandemiden dolayı gelemiyorlar. Bana telefon üzerinden ulaşmaya çalışıyorlar. Bende not alıp bunları bazı özel izinlerle yetkilere ulaştırıyorum. İnşallah bu pandemi biran önce biter bizde daha rahat işimizi yaparız. Panda miden dolayı derneğe gidemiyoruz engelli kardeşlerimi evimin bahçesinde ağırlıyorum ve toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Biz bu toplantıları yapmaya mecburuz çünkü engelli kardeşlerimizin her zaman sorunları oluyor. Bende açık havada bu toplantıları yaparak tüm sorun ve talepleri büyüklerimize iletiyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı