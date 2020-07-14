Pandemiden büyüyerek çıktılar
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Pandemiden büyüyerek çıktılar

Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektörü pandemi döneminde 2020'nin ilk altı ayında Amerika pazarında yüzde 101, Çin pazarında yüzde 49 büyüdü.

Pandemiden büyüyerek çıktılar
14.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:24

Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektörü pandemi döneminde 2020'nin ilk altı ayında Amerika pazarında yüzde 101, Çin pazarında yüzde 49 büyüdü.

Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektörü 2020'nin ilk altı ayında 833,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Haziran dönemi ihracatında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25'lik artış yaşandı ve pandemi nedeniyle karantina koşullarının sert uygulandığı Mart-Nisan ve Mayıs dönemindeki kaybını büyük oranda geri aldı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Duran, sektör olarak temel ihtiyaç maddeleri olan gıda, temizlik, ilaç ve diğer sağlık alanlarına yönelik üretimlerinin pandemi döneminde artığına dikkat çekti. Duran, "Sağlık, hijyen, sürdürülebilirlik ve çevre ile barışık üretim yeni dünyanın trendlerini oluşturuyor. Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe sahip olduğu üretim gücü ile dünya pazarından daha fazla pay alabilir" dedi.

Duran, "2020 ilk yarı dönem kağıt ve kağıt ürünleri sektör ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 5,3'lük bir daralma gösterdi. 2020'nin ikinci yarısında ise ihracat artışı daha önceki ayları telafi eden Haziran gibi devam ederse seneyi, 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşen 2019 yılı rakamlarının üzerinde kapatacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Sektörleri için stratejik öneme sahip olan Almanya, Çin ve ABD pazarlarındaki son durum hakkında da bilgi veren Duran, şunları kaydetti: "Çok önem verdiğimiz Almanya, ABD ve Çin pazarlarında pandemiye rağmen Türkiye'nin yakaladığı satış grafiği, büyümemizin, kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün iyiye gittiğinin göstergesidir. Türkiye'nin ihracatı geçen yılın ilk altı ayına göre Almanya'da yüzde 9,74, ABD'de yüzde 101, Çin'de ise yüzde 49,4 artış göstermiştir". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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