Pandemide yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemide yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor

Pandemide yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ülke genelinde 1 yılı aşkın süredir devam eden korona virüs pandemisi sonrası kademeli normalleşme döneminde öğrenciler yaz spor okullarıyla yeniden ilgi duydukları spor dallarına kavuştu.

Ülke genelinde 1 yılı aşkın süredir devam eden korona virüs pandemisi sonrası kademeli normalleşme döneminde öğrenciler yaz spor okullarıyla yeniden ilgi duydukları spor dallarına kavuştu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde okulda öğrenciler tenis, basketbol, futbol ve yüzme kurslarında eğitim alıyorlar.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yaz spor okullarında 4 branşta dersler veriliyor. Deneyimli antrenörler nezaretinde Olimpiyat Millet Bahçesi Yüksek İrtifa spor salonlarında basketbol, futbol, yüzme ve tenis dersleri öğrencilerle buluşturuluyor.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle aralıklı ve online yapılan spor okulları bu yıl tam kapasite ve yüz yüze yapılıyor. Aileler bu süreçte çocuklarının spordan uzak kalmaması adına onları ilgi alanlarına göre branşlara yönlendiriyor. 4 spor dalının dersleri haftanın 5 günü devam ederken yaz spor okullarına ise yoğun talep halen devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal, kentte bir spor bilinci oluşturma hedefinde olduklarını kaydederek, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi uhdesinde gerçekleştirilen spor organizasyon ve faaliyetleri şehirdeki spor kültürünü ve spor bilincini artırmaktır. Pandemi ister istemez bizleri de çok sarstı. Pandemi süresince çocuklarımıza hizmet veremedik. Yalnızca Online spor eğitimleri yapabildik. Pandeminin hafiflemesi ile birlikte gerekli tedbirler alınarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden tekrar başladık. Pandemiden dolayı spor salonlarına gelen çocuklar biriken enerjilerini henüz tam anlamıyla boşaltamadılar. Çocuklarımıza 4 branşta tenis, basketbol, yüzme ve futbol kursları ile hizmet vermeye başladık. İster istemez kurslarımıza gelen talep oldukça fazla bu da bizleri memnun ediyor. Olimpiyat Millet Bahçesi içerisinde bulunan spor salonumuzda basketbol eğitimi, yarı olimpik yüzme havuzumuzda yüzme eğitimimiz, kapalı spor salonumuzda halı saha da futbol eğitimi veriyoruz, bölgenin en iyi tenis kortlarına sahip tenis kortlarımızda da tenis dersleri veriliyor" dedi. - ERZURUM

Pandemide yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor
Pandemide yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor
Pandemide yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor
Pandemide yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor
Pandemide yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor
Pandemide yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pandemide yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 09:33:00. #1.14#

title