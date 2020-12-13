Pandemide yapılacak en güvenli spor kayak
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Pandemide yapılacak en güvenli spor kayak

13.12.2020 13:18 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:23
Pandemide yapılacak en güvenli spor kayak

Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayak Eğitmenliği yapan Mert Değirmenci, kayak sporunun bu zorlu süreçte kullanılan ekipmanlardan dolayı covid-19 salgını sürecinde yapılabilecek en gözde branş haline geldiğini söyledi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayak Eğitmenliği yapan Mert Değirmenci, kayak sporunun bu zorlu süreçte kullanılan ekipmanlardan dolayı covid-19 salgını sürecinde yapılabilecek en gözde branş haline geldiğini söyledi. Değirmenci, "Kayakta kullanılan ekipmanlar bu branşın kendiliğinden korona hastalığından korunma şartlarını oluşturuyor" dedi.

Erciyes Kayak Merkezi'nin covid-19 sürecinde gerek oteller gerek özel dersler için alınan önlemler ile dünyanın en büyük güvenli kayak merkezi belgesini aldığını hatırlatan Kayak Eğitmeni Mert Değirmenci, gönül rahatlığı ile kayak sezonunu açmaya hazır olduklarını söyledi.

Değirmenci, kayak sporunun hem kullanılan ekipmanlar hem de mesafe nedeniyle pandemi döneminde yapılabilecek en sağlıklı sporlar arasında yer aldığını söyledi. Değirmenci, "Kayak sporu bu zorlu süreçte kullanılan ekipmanlardan dolayı Covid-19 salgın sürecinde yapılabilecek gözde bir branş haline geldi. Kayak ve snowboard branşları için temassız eğitim ve kullandığımız kask, eldiven, bufflar bu branşların kendiliğinden korona hastalığından korunma şartlarını oluşturmaktadır. Açık havada olması ise bu tedbirlerin başında gelir. Ayrıca, kayak branşının insan fizyolojisi ve psikolojisine büyük katkıları var. Bu branşa 3 yaşında başlayıp bu sporun içinden gelen ülkemizi yurtdışında birçok kez temsil eden bir milli sporcu olarak kayak ve snowboard branşı için tüm yaş gruplarına hitap etmesi ve 3 yaşında başlayarak gelişime açık olması çok büyük bir avantaj. Tüm vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile Erciyes'te kayak yapmaya gelebilir" dedi. - KAYSERİ

Pandemide yapılacak en güvenli spor kayak
Pandemide yapılacak en güvenli spor kayak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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