ERZURUM Pandemide uzaktan karikatür eğitimi
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ERZURUM Pandemide uzaktan karikatür eğitimi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemide uzaktan karikatür eğitimiERZURUM İbrahim Erkal Kültür Merkezi karikatür atölyesi, pandemi sebebiyle uzaktan eğitim veriyor.

Pandemide uzaktan karikatür eğitimi

ERZURUM İbrahim Erkal Kültür Merkezi karikatür atölyesi, pandemi sebebiyle uzaktan eğitim veriyor. Haftada 2 gün sosyal paylaşım sitelerinden canlı olarak yayınlanan derslerde karikatür çizimini öğreten Vedat Refayeli, ilk ve ortaokul öğrencilerine karikatürcülüğü sevdirmeyi amaçladığını söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, merkez Yakutiye ilçesindeki İbrahim Erkal Kültür Sanat Merkezi'nde karikatür atölyesi açtı. Gazeteci ve karikatür sanatçısı Vedat Refayeli'nin gözetimindeki atölye, pandemi sebebiyle yüz yüzü eğitim veremeyince uzaktan eğitime başladı. Karikatür sanatçısı Vedat Refayeli, haftanın 2 günü ikişer saat süren ve internetten canlı yayınlanan derslerde izleyenlere çizimlerle ilgili bilgi veriyor. Bir odanın stüdyoya çevrildiği İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde karikatür çizimini anlatan Refayeli, amacının karikatürü öğrencilere sevdirmek olduğunu söyledi.

'BAYAĞI BİR TAKİPÇİMİZ VAR'

Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan karikatür atölyesinde pandemi sebebiyle yüz yüze eğitim veremediklerini ifade eden Refayeli, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından İbrahim Erkal Kültür Sanat Merkezi'nde karikatür atölyesini açtık. Amacımız pandemi döneminde evlerde uzaktan eğitim gören, özellikle ilk ve orta derecedeki okullardaki öğrencilere karikatür sevgisini aşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek. Pandemi dönemi olmasaydı, özellikle yüz yüzü eğitim yapacaktık. Çünkü karikatürün ruhunda yüz yüzü eğitim var. Uzaktan karikatür eğitimi olmuyor ama bir yerden başlamamız gerekiyordu. Haftada 2 gün olan derslerimiz sosyal paylaşım sitelerinden canlı olarak yayınlanıyor. Bayağı bir takipçimiz var diye konuştu.

Refayeli, uzaktan eğitime katılan kursiyerlerin eserlerini eğitim sonunda sergilemeyi planladıklarını da söyledi.

ERZURUM Pandemide uzaktan karikatür eğitimi
ERZURUM Pandemide uzaktan karikatür eğitimi
ERZURUM Pandemide uzaktan karikatür eğitimi
ERZURUM Pandemide uzaktan karikatür eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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