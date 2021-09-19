Pandemide uzaklaştıkları sanata dikkat çekmek için kafede konser verdiler

VAN'da müzik bölümü öğrencilerinden oluşan çok sesli ve dilli koro, pandemide insanların sanata ve müziğe uzak kalmalarına dikkat çekmek için bir kafede mini konser verdi. Haber siz konserde bir anda yerlerinden kalkıp şarkı söylemeye başlayan koro üyeleri, kafedekileri şaşırttı.

Kentte bir okulda görev yapan müzik öğretmeni Nejdet Özkan, pandemi nedeniyle insanların müzik ve sanattan uzak kaldıklarını düşünerek koro kurmaya karar verdi. Özkan, Van'da müzik bölümlerinde okuyan lise ve üniversite öğrencileriyle, 7 ay önce çok sesli ve çok dilli 'Üvercinka Koro'yu kurdu. Aylarca emek verip çalışan koronun ilk mini konseri ise bir kafede gerçekleşti. Etkinlikte, kafenin müşterilerinin haberi olmadan, farklı masalarda oturan koro üyeleri, eserlerini seslendirmeye başladı. Duruma şaşırdıklarını söyleyen kafenin müşterileri, bu anları ise cep telefonu kameralarına kaydetti.

Koro üyesi öğrenciler de aylardır uzak kalınan müziği icra ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Öğrencisi Beyza Erdemir, pandemi döneminin müzisyenler için çok zor bir süreç olduğunu söyledi. Mini konserin de unutulmaz bir an olduğunu belirten Erdemir, "Bizim için de çok farklı bir gün oldu. Kafede olanlar çok şaşırdılar, bizim için de keyifli bir gün oldu. Pandemi dönemi çok zordu. Müzisyenler için de çok zor bir süreçti. Çünkü kimse sahne alamadı. Bizim için de zordu çünkü müzik dinamiklik isteyen bir dal. Sahneye taşınması gereken bir olaydır. Bu koro bizim müziğimizi icra etmemiz için bir alan oluşturdu. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.