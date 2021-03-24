Pandemide üçüncü dalga endişesiyle petrol yüzde 5.0 düştü
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Pandemide üçüncü dalga endişesiyle petrol yüzde 5.0 düştü

24.03.2021 07:36 | Son Güncelleme: 24.03.2021 07:40
Pandemide üçüncü dalga endişesiyle petrol yüzde 5.0 düştü

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, artan vakalar nedeniyle Covid-19 pandemisinde üçüncü dalgayı işaret ettiği ve bunun da talepte yeni baskı yaratacağı endişesiyle petrol fiyatları yüzde 5.0 düştü.

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, artan vakalar nedeniyle Covid-19 pandemisinde üçüncü dalgayı işaret ettiği ve bunun da talepte yeni baskı yaratacağı endişesiyle petrol fiyatları yüzde 5.0 düştü.

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji bakanı Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei, gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) piyasaların kaldırabileceğinden daha çok petrol arz etmeyeceklerini vurguladı.

Bunun yanında, ABD Merkez Bankası da (Fed), ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadeleyi hükümetin en büyük önceliği olarak ilan etmesinin ardından, yeni bir iklim komitesi kurma çalışmalarına başlaması da, talep baskısında olası artışları günde getirdi.Gelişmelerle, Mayıs teslimi Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 5.18 düşüşle 58.06 dolara gerilerken, gösterge Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 4.85 düşüşle 61.16 dolara kadar indi. Bununla birlikte, küresel petrol fiyatları hala yılın başına göre yüzde 20 dolayında yukarıda bulunuyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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