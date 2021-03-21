Pandemi tespih satıcılarına yaradı; satışlar arttı
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Pandemi tespih satıcılarına yaradı; satışlar arttı

21.03.2021 08:18 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:32
Pandemi tespih satıcılarına yaradı; satışlar arttı

Pandemi tespih satıcılarına yaradı; satışlar arttıMERSİN'in Tarsus ilçesinde tezgahlarda yerini alan renk renk, çeşit çeşit tespihler, pandemide artan ilgiyle tanesi 5 TL ile 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Pandemi tespih satıcılarına yaradı; satışlar arttı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tezgahlarda yerini alan renk renk, çeşit çeşit tespihler, pandemide artan ilgiyle tanesi 5 TL ile 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Bir yıldır süren pandemi nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar tespihe ilgi gösterdi. Tezgahlarda yerini alan renk renk, çeşit çeşit tespihlerin fiyatı 5 TL'den 3 bin TL'ye kadar değişiyor. Her sabah tezgahlarını açan tespih satıcıları, ürünlere olan ilgiden memnun olduklarını söyledi. Tespih satıcısı Hacı Üçkan, "Pandemiden önce satışlarımız durmuştu. Şu anda satışlarımız biraz daha arttı. Millet evde oturmaktan sıkıldı, 'zaman geçsin' diye tespih çekiyor. Şu anda satışlarımız biraz daha arttı. Vatandaşlar sürekli evde. Tespih çekerek zaman geçiyor, sabır çekiyor. İşlerimiz çok iyi gidiyor. Biz de ekmeğimizi böyle çıkarıyoruz" dedi.

Tespih almaya gelen vatandaşlar da satıcılarla sıkı pazarlığa girerek bütçelerine uygun tespihi almaya çalışıyor.

Pandemi tespih satıcılarına yaradı; satışlar arttı
Pandemi tespih satıcılarına yaradı; satışlar arttı
Pandemi tespih satıcılarına yaradı; satışlar arttı
Pandemi tespih satıcılarına yaradı; satışlar arttı
Pandemi tespih satıcılarına yaradı; satışlar arttı
Pandemi tespih satıcılarına yaradı; satışlar arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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