Pandemide, 'telli turna' sayısı arttı
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Pandemide, 'telli turna' sayısı arttı

02.03.2021 08:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 08:37
Pandemide, 'telli turna' sayısı arttı

TÜRKİYE'de pandemi döneminde birçok canlı türünde olduğu gibi adına türküler yazılan telli turna popülasyonunda önemli artış olduğu gözlendi.

TÜRKİYE'de pandemi döneminde birçok canlı türünde olduğu gibi adına türküler yazılan telli turna popülasyonunda önemli artış olduğu gözlendi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Durmuş, "Covid-19 salgını dolayısıyla getirilen kısıtlamalar çerçevesinde doğal alanlarda piknik, gezi gibi aktivitelerin yasaklanmasıyla doğada yaşayan canlıların daha rahat ve stressiz bir şekilde yaşam aktivitelerini gerçekleştirmelerine fayda sağlamıştır. Erzincan'ın çayırlık alanında bir arada görülen 12 adet telli turnanın uzun bir süredir bölgede elde edilen en yüksek sayı olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

Karayolu ile Üzümlü ilçesinden Erzincan'a giden Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. öğretim üyesi Önder Akkaş tarafından Üzümlü ilçesindeki Altıntepe sazlığında çekilen telli turnalar, ilgi odağı oldu. Yan yana gezerek beslenen teli turnaların ilk kez bu kadar kalabalık göründüğünü belirten, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Durmuş, "Ülkemiz zengin bir kuş faunasına sahiptir. Bu zenginliği artıran faktörlerin başında, ülkemizin farklı habitat ve iklim özellikleri ile beraber zengin doğal alanlara sahip olmasıdır. Ülkemizde göçmen statüsünde olan ve üremek için özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çayırlık alanları tercih eden türlerden birisi de telli turnadır (Anthropoides virgo). Son yıllarda elde edilen veriler ışığında dünya ölçeğinde popülasyon sayısında artış görülmektedir. Ülkemizde dönemsel olarak popülasyon sayısında dalgalanmaların olduğu görülmektedir." dedi.

Prof. Dr. Atilla Durmuş, covid-19 salgını dolayısıyla getirilen kısıtlamalar çerçevesinde doğal alanlarda piknik, gezi gibi aktiviteler yasaklandığı hatırlatan Prof. Dr. Atilla Durmuş, "Bu durum doğada yaşayan canlıların daha rahat ve stressiz bir şekilde yaşam aktivitelerini gerçekleştirmelerine fayda sağlamıştır. Görüntüde Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yer alan Altıntepe çayırlık alanına yaklaşık 12 telli turnanın beslenmek ve üremek için geldikleri görülmektedir. Tespit edilen bu popülasyon sayısı uzun bir süredir bir bölgede elde edilen en yüksek sayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sayının önümüzdeki dönemde bu bölgede ve diğer bölgelerde artmasını tahmin etmekteyiz" diye konuştu.

Pandemide, 'telli turna' sayısı arttı
Pandemide, 'telli turna' sayısı arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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