Pandemide su ve arıtma cihazları şikayetleri arttı

Şikayetvar, markalı su ve su arıtma cihazı alımında dikkat edilmesi gerekenleri ve en çok şikayet edilen konuları derledi.

Şikayetvar, markalı su ve su arıtma cihazı alımında dikkat edilmesi gerekenleri ve en çok şikayet edilen konuları derledi. Şikayetvar, verilerine göre 2019'un Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayıyla 2020'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında su arıtma sistemlerinde şikayet oranınında artışın yüzde 124'lere ulaştığını belirtti.

Son yıllarda mutfaklarda su arıtma cihazlarının hem pratik kullanımı hem de ekonomik olması nedeniyle sıklıkla tercih edildiğine dikkat çeken Şikayetvar, markalı su ve su arıtma cihazı alımında dikkat edilmesi gerekenleri ve en çok şikayet edilen konuları derledi. Şikayetvar yaptığı açıklamada, "Temiz su kaynaklarının giderek azalması ve birçok şehirde şebeke sularının içilecek kalitede olmaması nedeniyle tüketicilerin büyük bir kısmıysa içilebilir su ihtiyacını markalı sular tarafından karşılıyor. Hayati bir ihtiyaç olan su ile ilgili şikayetler de farklılık gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

"ARITMA CİHAZLARININ ŞİKAYETİ SON 6 AYDA YÜZDE 124 ARTTI"

Şikayetvar verilerine göre 2019'un Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayıyla 2020'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında su arıtma sistemlerinde şikayet oranı artışı yüzde 124'lere ulaştı. Şikayetvar, su arıtma sistemlerinde son 6 ayda yaşanan yükselişin tüketicilerin bu cihazları daha çok tercih ettiği şeklinde yorumlanabileceğine dikkat çekti. Markalı sulardaysa bu oranın yüzde 14 düzeyinde artış gösterdiğini açıklayan Şikayetvar'a göre bu dönemde gelen su markalarıyla ilgili şikayetlerin yüzde 21'i, su arıtma sistemleriyle ilgili şikayetlerinse yüzde 28'i çözüme kavuşturuldu.

YILLARA GÖRE ŞİKAYET SAYILARI EN ÇOK HANGİ AYLARDA ARTIYOR?

2018, 2019 ve 2020'nin aylık şikayet sayılarını karşılaştıran Şikayetvar'a göre su arıtma sistemleriyle ilgili en çok şikayet 2020'nin Haziran Ağustos ayında geldi. 2019 verilerine göre Mayıs ve Temmuz ayları şikayetin en yoğun olduğu aylar olurken, 2018'de şikayetin yoğunlaştığı aylar Mayıs ve Eylül oldu. Su markalarının aylara göre şikayet dağılımına bakıldığında 2020'nin Temmuz ve Ağustos aylarında şikayet sayıları tepe noktasına ulaştığı belirtildi. Geçen yılda şikayet artışının Mayıs ve Haziran aylarında yoğunlaştığına vurgu yapıldı.

ŞİKAYETVAR'I ZİYARET ORANI YÜZDE 120 ARTTI

Bir önceki yılın aynı dönemine oranla 2020'nin Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında su markaları ve su arıtma sistemleriyle ilgili karar vermek için Şikayetvar'ı ziyaret edenlerin oranı yüzde 120 arttı. Toplam 291 bin 27 kişi bu konularla ilgili Şikayetvar'ı ziyaret etti.

MARKALI VE DAMACANA SU ŞİKAYETLERİ

Şikayetvar, kendilerine gelen markalı ve damacana su şikayetlerini şöyle duyurdu;

Suyun tadının ve kokusunun kötü olması,

Sudan yabancı maddelerin çıkması,

Suyun PH değerinin düşüklüğü ya da yazılmamış olması,Kirli, çizik, eski damacanaların kullanımı,Bekletilen ve yosun tutan damacanaların gönderimi,Damacana depozito ve iade ücretleri,Damaca şişelerinin üretim tarihleri,Geç ya da yanlış sipariş teslimi,Kapıda kartla ödeme sıkıntısı,Siparişin gelmemesi,Bayi çalışanlarının tutumu,Müşteri hizmetlerinin cevap vermemesi,

SU ARITMA CİHAZLARIYLA İLGİLİ ŞİKAYETLER:

Şikayetvar, kendilerine gelen su arıtma cihazlarıyla ilgili şikayetleri şöyle duyurdu;

Cihazın suya kötü bir koku vermesi, cihazın suyun tadını bozması, yeterince arıtmaması,Cihazın su kaçırması,Cihazın bozuk çıkması ve servisin ilgisizliği,Su arıtma cihazı filtre fiyatlarının yüksek oluşu,Filtre değişikliğinde yaşanan servis sorunu,Servis ücretlerinin yüksek olması,Cihaz kurulum ücretinin yüksek olması ve cihaz kurulumuna yetkili servisin gelmemesi,Servisin bakıma gelmemesi,Satış sonrası hizmetlerin sıkıntılı olması,

Müşteri hizmetlerinin sürekli arayarak rahatsız etmesi

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı