Pandemide sınıfları onlar doldurdu

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde açılan okuma- yazma kursuna katılan kadınlar, pandemi döneminde boşalan sınıfları doldurdu.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde açılan okuma- yazma kursuna katılan kadınlar, pandemi döneminde boşalan sınıfları doldurdu. Yaşları 20 ile 52 arasında değişen kadınlar, çocuklarının oturduğu sıralarda okuma- yazma öğreniyor.

Zonguldak Valiliği'nin başlattığı proje kapsamında Alaplı Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçeye bağlı Sarıkadı köyünde kadınlara yönelik okuma- yazma kursu açıldı. Sarıkadı İlkokulu'nda iki grup halinde açılan kursa ilgi gösteren kadınlar, çocuklarının ve torunlarının oturduğu sıralarda okuma- yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Kurs saatine yakın çantalarıyla okula gelen kadınlar, büyük bir heyecanla öğretmenlerini dinleyerek okuma ve yazma öğrenmeye çalışıyor.

Alaplı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Keskin, Roman vatandaşların çoğunlukta yaşadığı Sarıkadı köyünde kursa devam ettiklerini belirterek, "Bu yıl valimiz ile birlikte bir proje başlattık. Roman vatandaşların topluma entegre edilmesi ile ilgi bir projeydi. Roman vatandaşlarımızın yaşadığı Sarıkadı köyüne gelerek okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı araştırarak tespit ettik. Ardından iki grup halinde köyümüzde okuma yazma kursumuzu açtık. Şu anda 8 öğrencimiz okuma yazma öğreniyor" dedi. OĞLU KURSA KAYIT ETTİRMİŞKursa kendisini oğlunun kaydettirdiğini belirten Songül Demirci (37), "Küçük çocuğum halk eğitim merkezine giderek, 'annemin okuma yazması yok. Okuma yazmasını öğrenmesini istiyorum' diyerek kayıt yaptırmış. Ben de oğlumun isteğini kırmadım ve kursa katıldım. Küçükken ailemin maddi durumu iyi olmadığı için de okula gönderemediler. Bu kursun köyümüze açıldığından dolayı da çok mutlu oldum. Kursu bitirdikten sonra belgemi alarak çalışmak istiyorum" diye konuştu.Nadire Kuru (52) da okuma ve yazma bilmediği için çok zorluk çektiğini ifade ederek, "Zamanında ailemiz bizi okula göndermemiş. Hastaneye gittiğimizde imza istiyorlar, atamıyordum. İsmini yaz dediklerinde yazamıyordum. Şimdi hepsini yapabiliyorum. Çok mutluyum okuma ve yazma öğrettikleri için. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.'EVLERİNE KADAR GİDEREK KURSA KATILMALARINI TEŞVİK ETTİK'

Kurs öğretmeni Hatice Erçal ise kursun çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Köyümüzde okuma yazma bilmeyen birçok vatandaşımızın olduğunu tespit ederek evlerine kadar gidip okuma yazma kurslarına katılmaya teşvik ettik. Kursiyerlerimiz okuma yazma öğrenme konusunda çok azimliler ve öğreniyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem SÜRMENELİ