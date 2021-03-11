Pandemiden sıkıldı, çocukluk hayali olan albümü yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pandemiden sıkıldı, çocukluk hayali olan albümü yapıyor

11.03.2021 13:20 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:50

Pandemiden sıkıldı, çocukluk hayali olan albümü yapıyor Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden sıkılan genç kadın, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti.

Pandemiden sıkıldı, çocukluk hayali olan albümü yapıyor

İSTANBUL - Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden sıkılan genç kadın, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Çocukluk hayali olan bir albüm çıkarmak için yola çıkan genç kadının klibinde ünlü oyuncular da oynayarak destek olacak

Çocukluktan itibaren en büyük hayali şarkı söylemek ve albüm çıkarmak isteyen Alara Kuru, bu hayalini pandemiden çok sıkılınca gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. Bir çocuk annesi olan Kuru, ilk olarak hayalini eşine Furkan Kuruya anlattı. Eşinin de desteğiyle beraber Alara Kuru, hayalini gerçekleştirmek için yola koyuldu.

Bu konuda girişimler de bulunan Kuru'ya ünlü oyuncu Wilma Elles ve Youtuber Burak Bozdağ da klibinde oynamayı kabul ederek destek olacak. Kendisinin Ebru Gündeş'in şarkılarıyla büyüdüğünü çocuğunun ise kendi şarkılarıyla büyümesini istediğini belirten Alara Kuru, "Müzik sevdam 15 seneye dayanıyor. Her zaman kendi kendime şarkı söylüyordum. Albüm çıkarmaya karar verdiğimde bunu eşimle paylaştım. O da bana her zaman destek oldu. Bunu pandemi zamanında masaya yatırdık. Bu karardan sonra aranjör Mustafa Arapoğlu ve Kadir Balık ile konuştuk onlarda bize destek oldular. İdolüm Ebru Gündeş. Ben onun şarkılarıyla büyüdüm. Onun gibi sağlam adımlarla yürümek istiyorum. Benim 2 aylık bir kızım var ona kalıcı bir anı bırakmak istiyorum. Ben Ebru Gündeş'in şarkılarıyla büyüdüm kızımda benim şarkılarımla büyüsün istiyorum" diye konuştu.

Pandemiden sıkıldı, çocukluk hayali olan albümü yapıyor
Pandemiden sıkıldı, çocukluk hayali olan albümü yapıyor
Pandemiden sıkıldı, çocukluk hayali olan albümü yapıyor
Pandemiden sıkıldı, çocukluk hayali olan albümü yapıyor
Pandemiden sıkıldı, çocukluk hayali olan albümü yapıyor
Pandemiden sıkıldı, çocukluk hayali olan albümü yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Bülent Ersoy Esra Dermancıoğlu
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Halis Özkahya Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ersun Yanal Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemiden sıkıldı, çocukluk hayali olan albümü yapıyor - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:51:49. #1.15#
title