'Pandemide şehir hastaneleri can simidi görevi üstlendi'

TEKİRDAĞ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Lütfi Çağtay Onar, şehir hastanelerinin koronavirüs salgınında can simidi görevi üstlendiğini belirterek, "Ülkemiz son 10 yılda özellikle sağlık alanında önemli yatırımlar yapılmasının meyvelerini bu pandemi döneminde topluyor diyebiliriz. Bu sağlık yatırımlarından en önemlileri de şehir hastaneleri" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3- 9 Nisan tarihleri arasında açıkladığı koronavirüs vaka haritasında 100 bin kişide 747,13 olan Tekirdağ, Türkiye'de nüfusa oranla vaka sayısı en fazla olan 5'inci il oldu. Kentte yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 73,5'e ulaştı

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Lütfi Çağtay Onar, vaka sayılarının artmasıyla birlikte şehir hastanelerinin can simidi görevi gördüğünü belirterek, "Ülkemiz son 10 yılda özellikle sağlık alanında önemli yatırımlar yapılmasının meyvelerini bu pandemi döneminde topluyor diyebiliriz. Bu sağlık yatırımlarından en önemlileri de şehir hastaneleri. Şehir hastaneleri gerçekten pandemi döneminde bir can simidi görevi üstlendi. Yatak doluluk oranı artıyor olmasına rağmen hizmet sunumunda hiçbir aksama yaşanmamakta" dedi.'BİZE DE VATANDAŞLARA DA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR'Yaşanan doluluk oranlarına rağmen tüm sağlık çalışanlarının canla başla çalıştığını ifade eden Onar, "Bizlere sağlık çalışanlarına düşen görev kadar insanlarımıza da büyük görevler düşmekte. Özellikle bu dönemde vaka sayılarının ülke genelinde artmış olduğu bir dönemde insanların kendi sosyal yaşantılarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Sosyal mesafelerini korumaları ve ev içi teması minimuma indirmeleri ev dışında da misafirliklere gitmemeleri gerekir. Pandemin başından beri devletin aldığı ve kişilerin aldığı tedbirler ile vaka sayılarının düştüğünü hepimiz biliyoruz" diye konuştu.'HERKES SAHADA'Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, tüm sağlık çalışanlarının canla başla çalışmalarına devam ettiğinin belirterek, "Tüm arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımızın her biri sahadalar. Bir dakika nasıl daha erken diğer hastaya ulaşırım bunun mücadelesini ediyorlar. Her zaman dediğimiz gibi maske, hijyen, mesafe kurallarına uyacağız ve bu artan vaka sayılarını hep beraber düşüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN