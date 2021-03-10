Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla "İstiklal Marşı" işaret diliyle okundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla "İstiklal Marşı" işaret diliyle okundu

10.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:02
Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla

İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolayısıyla Samsun'da 100 öğrenci bir araya gelerek pandemi kuralları içerisinde işaret diliyle milli marşı okudu.

İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolayısıyla Samsun'da 100 öğrenci bir araya gelerek pandemi kuralları içerisinde işaret diliyle milli marşı okudu. Havadan görüntülenen etkinlik ile ilgili Kılıçarslan Ortaokulu Müdürü Erkan Gün, "Öğrencilerimiz pandemi dahi olsa o milli duyguyu, Mehmet Akif Ersoy'un içinde yaşattığı o Milli Mücadele ruhunu, vatanseverliği öğrencilerimizin hissetmesini istedik" dedi.

Samsun'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına pandemi kuralları içerisinde sanal ve gerçek ortamda bir takım etkinlikler düzenleniyor. İlkadım ilçesinde bulunan Kılıçarslan Ortaokulu bahçesinde 100 öğrenci işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerin 10'u 19 Mayıs İşitme Engelliler Ortaokulundan, 90'ı ise Kubilay Ortaokulundan katılanlardan oluştu.

Kılıçarslan Ortaokulu Müdürü Erkan Gün, "Arkadaşlarımızın büyük bir özveri ile hazırladıkları İstiklal Marşı'nı Duymayan Kalmasın projesi altında ve 19 Mayıs İşitme Engelliler komşu okulumuzu da yanımıza alarak İstiklal Marşı söyleme çalışması yaptık. Bu süreç gerçekten zorluydu. Öğrencilerimizi bir araya getiremiyoruz. Öğrencilerimiz bu çalışması ilk olarak uzaktan eğitimle başladı. Daha sonra öğrencilerimiz 10-15'li gruplar halinde bir araya getirdik. Belki de ilk defa 100 kişilik bir grup sosyal mesafeli ayarlanmış şekilde bir araya geldiler. Öğrencilerimizi pandemi kuralları çerçevesinde o milli duyguyu yaşamasını istedik. Öğrencilerimiz pandemi dahi olsa o milli duyguyu, Mehmet Akif Ersoy'un içinde yaşattığı o Milli Mücadele ruhunu, vatanseverliği öğrencilerimizin hissetmesini istedik" şeklinde konuştu.

2 ayı aşkın süredir uzaktan eğitim derslerinin sonrasında öğrencilere işaret dili öğrettiklerini ifade eden Kılıçarslan Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Emine Kulaber, "Millet olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İstiklal Marşı anma etkinliği 100. yılımıza denk geldiği için bu duyguyu biz nasıl yaşadıysak çocuklarımıza öğretmenler olarak aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımıza işaret dilini sıfırdan anlatarak öğretmeye çalıştık. Derslerden sonra alıştırmalar yaptık. Alıştırmalarımız 2 ay sürdü. Bu alıştırmalar sonucunda okula 15'er öğrenci alarak işaret dilini İstiklal Marşı'nı işaret diliyle söylemeyi öğrettik. Çocukların adaptasyonunu sağlamak amacıyla sosyal mesafe kurallarına uygun bir iki provayla bu görüntüyü oluşturmaya çalıştık. 100. yıl anısına bu duyguyu yaşatmak istedik. Biz bu pandemi sürecinde çok zorlandık ancak bunu bir öğretmen olarak yaşamalıydık, yaşatmalıydık. Bu sürece 'İstiklal Marşı'nı Duymayan Kalmasın' sloganıyla başladık. 'Sessizliğe İşaret Ver' projesi kapsamında yapmaya başladık. Toplam 100 öğrenciye işaret diliyle İstiklal Marşı'nı öğreterek bu duyguyu yaşamalarını sağladık ve farkındalık oluşturmaya çalıştık. Araştırdığım kadarıyla hiç bir yerde 5 ile 10'u geçen bir işaret diliyle okunma yok" diye konuştu.

Öğrenciler ise işaret diliyle İstiklal Marşı okuduklarından dolayı gurur duyduklarını ve etkinliği gerçekleştirmek için çok çalıştıklarını söyledi. - SAMSUN

Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla 'İstiklal Marşı' işaret diliyle okundu
Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla 'İstiklal Marşı' işaret diliyle okundu
Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla 'İstiklal Marşı' işaret diliyle okundu
Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla 'İstiklal Marşı' işaret diliyle okundu
Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla 'İstiklal Marşı' işaret diliyle okundu
Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla 'İstiklal Marşı' işaret diliyle okundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Meghan Markle Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Halis Özkahya Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla "İstiklal Marşı" işaret diliyle okundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 13:13:39. #1.14#
title