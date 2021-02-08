Pandemide resme merak sardı, kahvesini atölyeye çevirdi
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Pandemide resme merak sardı, kahvesini atölyeye çevirdi

08.02.2021 08:16 | Son Güncelleme: 08.02.2021 08:20
Pandemide resme merak sardı, kahvesini atölyeye çevirdi

IĞDIRLI kahvehane işletmecisi Ali Turan, pandemi nedeniyle iş yerini kapattıktan sonra resim sanatna merak sardı.

IĞDIRLI kahvehane  işletmecisi Ali Turan, pandemi nedeniyle iş yerini kapattıktan sonra resim sanatna merak sardı. İş yerini resim atölyesine dönüştürüp, resim öğretmeni Ziya Zakir Acar'dan ders alan Turan, yaptığı eserleri sergilemeyi düşünüyor.

Iğdır merkez Bağlar Mahallesinde kahvehane işleten Ali Turan, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında iş yerini kapattı. Ali Turan, bir süre sonra 3 arkadaşıyla resim sanatına merak sardı. Aldığı malzemelerle iş yerini resim atölyesine dönüştüren Turan ve arkadaşları, resim öğretmeni Ziya Zakir Acar'dan bir süre ders aldı. Arkadaşlarıyla iş yerinde 3 ayda 20'den fazla yağlı boya tablosu yapan Turan, pandemi sonrası sergi açmayı planlıyor. Pandemi nedeniyle iş yerini kapattıktan sonra resim yapmaya başladıklarını söyleyen Turan, "Hem kütüphane hem de çay içilip sohbet edilen kahvehanem vardı. İş yerim pandemiden dolayı kapanınca evde oturmaktan sıkıldım. Resim yapmaya da merakım vardı. Ziya Zakir Acar öğretmenimizden ders aldıktan sonra 3 arkadaşımla sosyal mesafeyi koruyarak maskeli bir şekilde resim yapmaya başladık" dedi.


Pandemide resme merak sardı, kahvesini atölyeye çevirdi
Pandemide resme merak sardı, kahvesini atölyeye çevirdi
Pandemide resme merak sardı, kahvesini atölyeye çevirdi
Pandemide resme merak sardı, kahvesini atölyeye çevirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN

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