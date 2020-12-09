Pandemide rekor... İstanbul'da bu yıl 51 bin esnaf iş yeri açtı (Tekrar)
konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi: "2019 yılında 24 bin yeni iş yeri açıldı, 7 bin 23 tane kapanış var. Bu yıl şu anda 12. aydayız ona rağmen 51 bin kayıt var yeni kayıt. 8 bin 763 tane de kapanış var.
"GÜNDEN GÜNE MALIMDA ARTIŞ OLDU, MÜŞTERİ ÇEVREM GENİŞLEDİ"Birkaç ay önce Bahçelievler'de bir hazır giyim dükkanı açan emekli, modelist Nurhan Karakaş, şöyle konuştu: "Ben dükkanımı açtıktan 1 ay sonra pandemi vurdu, bu sıkıntılı dönemde ayakta durmaya çalışıyorum. Benim eskiden beri çok sevdiğim bir iş giyim. Hep 'küçük bir yer açacağım çok da güzel ürünler koyacağım' derdim. Bu hayalimi de gerçekleştirdim. Bu süreç çok sıkıntılı ama ayakta kalmaya çalışıyorum, çok da kaliteli ürün satıyorum. Sattığım ürünlerde de etiket fiyatını uygulamıyorum, kar marjımı çok aşağıya çekiyorum, bunu da müşteri fark ettiği zaman olumlu olarak bana geri dönüyor. Kredi çektim 5 bin lira, 3 tane de altınım vardı, 65 tane de ürünüm vardı. Belli markalarla çalışıyorum, Osmanbey ağırlıklı benim ürünlerim genelde. Günden güne malımda artış oldu, müşteri çevrem genişledi. Güzel bir şey yakaladım."Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde birkaç ay önce fırın açan Uğur Karaçar ise, "Biz burada lahmacun satıyoruz, pide, yağlı ekmek, lavaş satıyoruz, ev için lahmacun yapıyoruz. Toplu siparişlerde alıyoruz, mevlit, nişan, cenazeye toplu siparişlerde yapıyoruz" dedi.
PANDEMİDE ALIŞVERİŞ RİSKİNİ GÖRDÜ E-TİCARETE YÖNELDİ
Pandemi dönemiyle birlikte e-ticarete artan ilgiyi fırsata çeviren Tuğba Özyurt, hazır giyim ve aksesuar satışları yaptığı e-ticaret şirketini 1 hafta önce açtığını belirterek, "Daha yeni başladık, internette satış yapacağız, e-ticarete 3 ortak olarak başladık. Bir bayan olarak ben de alışveriş yaptığım zaman bu dönemde riskleri görüyorum. İnternetten daha çok alışveriş yapıldığını gördüm, talep çok fazla. Yapabilecek potansiyelimiz olduğunu da gördüm, ben de başladım bir şekilde. KOSGEB'e başvuru yaptım, girişimcilik belgemi aldım, şu anda onaylanmasını bekliyorum, devletin verdiği imkanları da kullanıyoruz" diye konuştu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülseli KENARLI – Harun UYANIK