Son dakika gündem: Pandemide Polis Bandosu morali

Son dakika haber: Pandemide Polis Bandosu morali POLİS Akademisi Başkanlığı bünyesindeki Polis Bandosu, çeşitli törenlerde görev almasının yanında pandemi döneminde vatandaşların moralini yükseltmek için de konserler verdi.

Pandemide Polis Bandosu morali

POLİS Akademisi Başkanlığı bünyesindeki Polis Bandosu, çeşitli törenlerde görev almasının yanında pandemi döneminde vatandaşların moralini yükseltmek için de konserler verdi. 27 Emniyet personelinden oluşan Polis Bandosu'nun, Başkent'in farklı semtlerindeki konserleri beğeni topladı. Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, "Vatandaşın pandemi ile mücadelesinde hem sokaktaki vefa gruplarıyla, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken hem de vatandaşın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli etkinliklerde bulunduk" dedi.

Polis Bandosu, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, enstrüman ve repertuar yönünden İngiliz Polis Teşkilatı Armoni Mızıkası örnek alınarak 1959 yılında kuruldu. Bandonun çekirdek kadrosu, sınavları başarıyla geçen ve kullandığı enstrümanda uzmanlaşan emniyet personelinden oluşturuldu. Geçtiğimiz yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kadrosunda yer alan Polis Bandosu, 1989 yılından itibaren Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlandı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Polis Bandosu, çağdaş ve çok sesli müziğin sevilmesi ve yayılması yolundaki çalışmalarıyla dikkat çekti.

PANDEMİ KONSERLERİPolis Bandosu, çeşitli törenlerde görev almasının yanında emniyet personelinin moral motivasyonunu yüksek düzeyde tutmak için de teşkilat içindeki etkinliklerde konserler veriyor. Ayrıca yurt dışında katıldığı etkinliklerle de adından söz ettiren Polis Bandosu, pandemi döneminde Ankara'nın farklı semtlerinde vatandaşların moralini yükseltmek için de konserler verdi. Bu süreçte Güneşevler Şehit Celalettin İbiş Parkı, Karapürçek Mehmet İkiz Parkı, Aydınlıkevler Çevreli Caddesinde konser ve kortej yürüyüşü gerçekleştiren Polis Bandosu, beğeni topladı. 'TOPLUMUN TAM GÖBEĞİNDEYİZ'Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, Polis Bandosu'nun geçmişinin 1959 yılına dayandığı hatırlatarak, "Vatandaşlarımız polisi her zaman sokakta asayiş sağlarken görüyor. Aslında Türk polisi, sosyal bir kurum. Arkadaşlarımız sanatın evrensel dilini bildikleri gibi sokakta suçla da mücadele edebiliyor. Bizler karada, havada, denizde aynı zamanda sanatın içinde yani toplumun tam göbeğindeyiz. Vatandaşın pandemi ile mücadelesinde hem sokaktaki vefa gruplarıyla, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken hem de vatandaşın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli etkinliklerde bulunduk. Ankara'nın çeşitli semtlerinde, vatandaşlarımız için sokak konserleri düzenledik. Vatandaşların bir nebze de morallerinin yüksek tutulması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" dedi.'YURT DIŞINDA DA ÖNEMLİ ETKİNLİKLERİMİZ VAR'İnal, bandonun yurt dışında da önemli faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, "Polis Bandosu'nun uluslararası alanda da çok önemli faaliyet ve etkinlikleri var. Gerek Almanya'da, gerekse Polonya'da yaşayan vatandaşlarımız için kent veya park konserleri düzenledik. Aynı şekilde teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda personelimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek, sosyal anlamda onların daha aktif olmalarını sağlayabilmek için faaliyetler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: Bando ekibinin hazırlanması Bando ekibinin marş söylemesi Bando ekibinin zeybek oynaması Bando ekibinin Kafkas yöresi oyunu oynaması - Fatih İnal ile röp.- 2'inci Sınıf Emniyet Müdürü Leman Kayalar ile röp.Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ