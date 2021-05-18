Pandemide özveriyle çalışan personele başkandan moral
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Pandemide özveriyle çalışan personele başkandan moral

Pandemide özveriyle çalışan personele başkandan moral
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, tam kapanma sürecinde aralıksız olarak çalışmalarını sürdüren personelini ziyaret ederek kendilerine minnettar olduklarını söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, tam kapanma sürecinde aralıksız olarak çalışmalarını sürdüren personelini ziyaret ederek kendilerine minnettar olduklarını söyledi.

Kastamonu Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Nuray Çolak ve Necdet Karahasanoğlu ile birlikte belediye birimlerini ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, tam kapanma sürecinde belediye hizmetlerinde en ufak bir aksaklık yaşanmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Bildiğiniz üzere bu süreçte karantinadaydım. Şükürler olsun sıkıntısız şekilde bu süreci tamamladım. Tabi ki tüm çalışmalarımızı teknoloji sayesinde yakinen takip edebildim. Biz büyük bir aileyiz. Şehrimize en iyi hizmeti sunmak için birlik ve beraberlik içerisine çalışıyoruz. Hemşehrilerimize şevkle hizmet ediyoruz. Tam kapanma sürecinde de ailemizin her bir ferdi üzerine düşeni yaptı ve bundan sonra da yapmaya devam edecek. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız. İnşallah en kısa sürede özlediğimiz eski bayramlara kavuşacağız. Buradan sağlık çalışanlarımıza pandemiyle mücadelelerinden ötürü minnettar olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu. - KASTAMONU

Pandemide özveriyle çalışan personele başkandan moral
Pandemide özveriyle çalışan personele başkandan moral
Pandemide özveriyle çalışan personele başkandan moral

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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