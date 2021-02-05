Pandemide otomobil satışlarındaki artış araç kaskolarına yansımadı

Kredi ve sigorta karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com, kasko ve trafik sigortasının 2020 karnesini değerlendirdi. Yapılan değerlendirmede, artan araç sayısına rağmen kasko yapılma oranının azaldığı, yasaklar nedeniyle azalan trafik kazalarının trafik sigortası kapsamında ödenen maddi tazminat tutarlarını düşürdüğü belirtildi.

Salgın döneminde toplu taşıma araçlarının taşıdığı bulaş riski nedeniyle vatandaşlar, sıklıkla şahsi araçlar kullanmayı tercih etti. Haziran ve ağustos ayları arasında kamu bankalarının sunduğu düşük faizli taşıt kredisi kampanyası ise bu dönemde araç satışlarında artış yaşanmasına katkıda bulundu. Tüm bunlarla birlikte araç satışlarında yaşanan artışın ve sel, deprem gibi doğal afetlerin yoğunlukla yaşandığı bir yılın geride kalmasının, 2020 yılında kasko satışlarını artırması bekleniyordu. Ancak her iki gelişme de kasko satışlarına yansımadı.

Hesapkurdu.com'un yaptığı açıklamada, "Türkiye Sigorta Birliği (TSB) raporlarına göre 2020'nin ilk 7 ayında kasko prim üretimi yüzde 3,7 azaldı. Öte yandan 4 milyon 500 bini aşkın araç zorunlu trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkmasına rağmen pandemi kısıtlamaları sebebiyle azalan kazaların etkisi ile ödenen maddi tazminat tutarlarında yüzde 12,30, kaza tespit tutanağı sayısında ise yüzde 12,40'lık düşüş görüldü" denildi.

"KASKODA YÜZDE 10'LUK DARALMA YAŞANDI"

Hesapkurdu.com incelediği Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) verilerine göre, otomobil satışları, 2020 yılının yedi aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 58,9 oranında artarak 273 bin 22 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artışla 68 bin 447 adede ulaştı. Buna paralel olarak 2020 yılında sıkça yaşanan dolu ve sel gibi meteorolojik afetler sonucu bireysel araçlarda hasarların görülme sıklığı arttı. TSB verilerine göre, bu durumun kasko satışlarını artırması beklenirken pandeminin ilk ayları olan ocak-mayıs döneminde kaskoda yüzde 10.31'lik daralma yaşandı.

"SİGORTA ŞİRKETLERİ DÖNEME UYGUN SİGORTA ÜRÜNLERİ GELİŞTİRDİ"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hesapkurdu.com Ürün Geliştirme Kıdemli Direktörü Can Paksoy, "Pandeminin ilk aylarında yaşanan panikle düşüşe geçen sigorta sektörü salgının hafiflemeye başladığı mayıs-haziran aylarında tekrar toparlanmaya başladı. Pandeminin ilk döneminde hem ekonomik kaygılar hem de sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle araçların trafiğe az çıkması araç sigorta satışlarını azalttı ve aynı zamanda biten sigortaları yenilememe eğilimi başladı. Bu noktada döneme uygun araç sigortası ürünleri geliştiren sigorta şirketleri Aylık Kasko gibi ürünleri piyasaya sundular" dedi.

"TRAFİK SİGORTASINDA MADDİ TAZMİNAT TUTARLARI YÜZDE 12 AZALDI"

Trafik sigortasında ise pandemi kısıtlamaları sebebiyle azalan kazaların etkisi ile ödenen maddi tazminat tutarlarının azaldığına dikkat çeken Can Paksoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Maddi hasarlı kaza neticesinde tutulan kaza tespit tutanağı sayısı 2020 yılında 663 bin 68 oldu. Bu rakam 2019 yılında 774 binin üzerindeydi. Mevcut tabloda ise son 10 yılın en düşük kaza tespit tutanağı sayısına eriştiğimizi söyleyebiliriz. Trafik sigortası kapsamında üçüncü şahıslara ödenen kaza tazminat tutarlarının ise yine pandemi etkisiyle 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,30 düşerek 3,2 milyar TL olduğunu görüyoruz. Tüm bunların yanında Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) raporlarına baktığımızda yılda 4 milyon 500 bini aşkın araç zorunlu trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkıyor. Araç bazında, motosikletler en yüksek sigortasız trafiğe çıkma oranına sahip. Tüm araç türleri dahil sigortasız aracın en çok bulunduğu illere bakıldığında ise ilk sırada Şanlıurfa, Ardahan ve Kilis görülürken sigortalılık oranı en yüksek iller Trabzon, Ankara ve Rize olarak karşımıza çıkıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı