HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Pandemide online gıda alışverişi yüzde 78 arttı

Koronavirüs pandemisinin etkisini gösterdiği Mart ayı sonrası tüketiciler alışverişlerini online mağazalar aracılığıyla yapmasında büyük artışlar yaşanırken müşterilerine online ödeme çözümleri sunan iPara'nın Genel Müdürü Tarık Onat, "Pandemi sürecinde online alışverişte gıda sektöründe yüzde...

Pandemide online gıda alışverişi yüzde 78 arttı
24.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:30
Koronavirüs pandemisinin etkisini gösterdiği Mart ayı sonrası tüketiciler alışverişlerini online mağazalar aracılığıyla yapmasında büyük artışlar yaşanırken müşterilerine online ödeme çözümleri sunan iPara'nın Genel Müdürü Tarık Onat, "Pandemi sürecinde online alışverişte gıda sektöründe yüzde 78 oranında artış yaşandı. Bu süreçte maliyetlerinde sıkıntı yaşayan şirketlere destek amacıyla İndirim Dünyası platformunu hayata geçirdik. Yıl sonunda e-ticaretin toplam cirodaki payının yüzde 25 eşiğini aşmasını tahmin ediyoruz" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 salgını sonrası online alışverişler ve ödemelerde büyük artışlar yaşandı. Evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşların başta hijyen ürünleri olmak üzere alışverişlerini online yapması e-ticarette alışveriş ve online ödeme rekoru kırılmasına yol açtı. Sanal POS ve online ödeme çözümleri sunan iPara da pandemi sürecinde maliyet anlamında sıkıntı yaşayan şirketlere destek olmak amacı ile 'İndirim Dünyası' adını verdiği platform oluşturduğunu açıkladı.

 "AYDA 4 BİN TL'YE VARAN TASARRUF"

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik bir platform oluşturduğunu duyuran iPara, 'İndirim Dünyası' adı verilen platform üzerinden müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını rahatça ve çok avantajlı fiyatlarla karşılayabileceğine dikkat çekti. iPara, platformda kargodan suya, ofis giderlerinden GSM indirimlerine, e-Fatura, e-Arşiv uygulamalarından akaryakıt, toplu e-posta gönderimi gibi tüm ihtiyaçlara dair farklı indirimler sunulacağını bildirdi. iPara'nın yeni uygulaması 'İndirim Dünyası' platformunun, düzenli kullanımda üye işyerlerine 10 markadan aylık 4 bin TL'ye varan tasarruf sağlayacağı da ifade edildi.

"PANDEMİ NEDENİYLE PROJEMİZİ ERKENE ÇEKTİK"

Yeni uygulamalarına ilişkin bilgi veren iPara Genel Müdürü Tarık Onat, "Pandemi sürecinde maliyet anlamında sıkıntı yaşayan şirketlere destek olmak amacı ile uzun süredir üzerinde çalıştığımız projemizin hayata geçme tarihini erkene çektik. Sektörümüzde bir ilke imza atarak İndirim Dünyası platformumuzu hayata geçiriyoruz. Platformumuz için kendi sektörlerinde önde gelen, konusunda uzman  şirketler ile iş birlikleri yaptık. Yeni uygulamamız bir e-ticaret firmasının uçtan uca tüm ihtiyaçlarına çözümler barındıran bir kampanya yönetim platformu olarak çalışacak. Tüm iPara müşterileri, ek bir ücret ödemeksizin, platform üzerinden kargodan suya, ofis giderlerinden GSM indirimlerine, e-Fatura, e-Arşiv uygulamalarından akaryakıt, toplu SMS gönderimi gibi tüm ihtiyaçlarına dair farklı indirimlerden faydalanılabilecekler. Yeni uygulamamız çok daha fazla şirketin e-ticaretin avantajlarını keşfetmesine ve bu alanda çalışmasına katkı sunacak" dedi.

ONLINE GIDA ALIŞVERİŞİ YÜZDE 78 ARTTI

Türkiye'deki e-ticaret sektörüne ilişkin beklentilerini aktaran iPara Genel Müdürü Tarık Onat, "Türkiye'de kartlı ödemeler pazarının yüzde 75-80'ini fiziksel dünya temsil ediyor. Pandemi sürecinde online alışverişte gıda sektöründe yüzde 78, oranında artış yaşandı. Öte yandan salgın, havayolu taşımacılığı, turizm, restoran işletmeciliği gibi sektörleri bir hayli olumsuz etkiledi. Havayolu sektöründe yüzde 80 oranında düşüş yaşandı. Tüm bu parametrelere e-ticaretteki hızlanma katılınca toplamda ciddi bir büyüme beklemiyoruz. Yıl sonunda e-ticaretin toplam cirodaki payının ise yüzde 25 eşiğini aşmasını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı Ekonomi
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL Ekonomi
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor Ekonomi
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar Ekonomi
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek Ekonomi
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak Ekonomi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Yöş Cem Yılmaz Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Pandemide online gıda alışverişi yüzde 78 arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 14:29:55. #1.15#
title